Bahía Blanca se prepara para vivir otra Noche de los Museos

Llega la edición 2025 de La Noche de los Museos en Bahía Blanca.

El Instituto Cultural del Municipio de Bahía Blanca realizará este sábado una nueva edición de La Noche de los Museos , uno de los eventos culturales más esperados del año. Hay programación en todos los museos de la ciudad del sur bonaerense y circuitos de transporte público gratuitos. Esta nueva edición tendrá lugar entre las 19 y la medianoche , con entrada libre y gratuita, según informa La Nueva .

También se celebrará la construcción comunitaria que sostiene al museo: la cocina, los archivos, el taller de bordado, los recorridos educativos y la recuperación de la lancha La Nueva Lucía.

Un viaje por la ex usina General San Martín para celebrar a ritmo de fiesta.

Orquesta Escuela de Bahía Blanca

Asociación de Ferromodelismo de la Estación Sud

Isla Invisible en La Casa del Espía

Show de magia de Ghalo

DJ set de @pipofishher

Familias del taller Prende: plantines, trenes para armar, choripanes y producciones del año

Inauguración de la Fuente Laboral

El carrito Tronador estará en La Rambla de Arrieta con hamburguesas, papas y más.

2Museos – MAC & MBA

Muestra “30 artistas, 30 años MACBB (1995–2025)”, curada por Andrés Duprat

Música en el patio: Beresovsky Trío con Pedro Giorlandini

DJ set en la terraza: Enlazador

Mural colectivo Estallido, del colectivo de ceramistas Trama de Fuegos

Museo y Archivo Histórico

30 h – Recorrido “Entre dos arroyos”

30 h – “Estibadores y bolseras del centenario, 1928”

Ambas visitas culminan con un paseo por “El museo del museo”.

21 a 23 h – Presentación de Bestiario Percusión Visual

Museo de Ciencias

“Dino-Cámara: Pintá un dinosaurio con tu voz” (19 a 21 h)

“Viaje a las Estrellas” – Astronomía Bahía Blanca (21 a 23.30 h)

DJ Joaquín Clair

Danzas Venezolanas (21 h)

Food trucks: Fruts and Waffles, Cubanitos Los Peques

Proyección de videos del proyecto Memoria de los Parques

Museo del Deporte

Muestra de la Escuela Municipal de Ajedrez

Exposición y juegos de Bahía HUB Computadoras con juegos interactivos diseñados por bahienses. Presentación de las categorías Formativas del Speedway.

Homenaje al Fotógrafo Omar Moran cuya icónica imagen del Básquetbol Bahiense Ilustra la fachada del Museo del Deporte.

Entrega de Plaqueta recordatoria a la Familia de Omar Morán.

Presentación y entrega de plaqueta al Campeón Argentino de Super Bike Hernan Buezas.

Homenaje al Sub 15 de la LIGA DEL SUR

Sipalky /Artes Marciales / Deportes de Contacto

Expo de autos de carrera sobre la Peatonal.

¿Dónde están los museos?

Museo y Archivo Histórico (Saavedra 951)

2Museos/MAC/MBA (Sarmiento 450)

Ferrowhite (Juan B. Justo 3885, White)

Museo del Puerto (Guillermo Torres y Cárrega, White)

Museo de Ciencias (Castelli 3702, Parque de la Ciudad)

Museo Caseros (Caseros 1555)

Sala Subterránea (Colón 31)

Fortín Cuatreros (Alvarado y Plácida Pernici, Cerri)

Museo del Deporte (Drago 45)

Radios Antiguas (Laprida 268)

Galpón Enciclopédico (San Lorenzo 710)

Espacio TEC (Thompson 665)

Casa de la Cultura UNS (Alem 925)

Centro Cultural de la Coope (Zelarrayán 560)

Museo Pedro Médici (Calle Coronel Suárez 648)

Museo Estereoscópico (Italia 19)

Con transporte gratuito

Funcionarán tres líneas especiales -Naranja, Verde y Azul- que conectarán museos y espacios culturales cada 25 a 30 minutos. Los vecinos podrán realizar los circuitos a través de estas líneas de manera completa o desde las paradas que consideren, también podrán realizar los itinerarios que gusten de manera autónoma y acceder a las propuestas de cada museo.

La Línea Naranja hará este recorrido: Drago y Colón - Museo Histórico - Museo del Puerto - Ferrowhite - Drago y Colón.

Mientras que la Verde pasará por 2Museos - Radios Antiguas - Galpón Enciclopédico - Museo Caseros - Museo Pedro Médici - 2Museos.

Y la Azul, por Drago y Colón - Museo Estereoscópico - Espacio TEC - Museo de Ciencias - Drago y Colón.

Además estarán abiertos: Centro Cultural de la Coope, Museo Fortín Cuatreros (Cerri), Sala Subterránea de la Biblioteca Rivadavia y Casa de la Cultura UNS.

También en bicicleta

La Dirección de Turismo ofrecerá también una salida gratuita y guiada en bicicleta para recorrer los museos. A las 19 horas, con partida desde la Oficina de Información Turística (Colón y Drago), se recorrerá el Museo Histórico, el Museo del Deporte y 2 Museos para disfrutar de las propuestas culturales. La distancia del trayecto es de 6 km, con dificultad baja.

El recorrido está destinado a mayores de 13 años (acompañados por un adulto) hasta 65 años. Obligatorio: Uso de casco y luces reglamentarias. Se suspende por malas condiciones climáticas.

Fuente: Agencia DIB