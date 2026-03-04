miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 17:21

Maratón récord en Berazategui: 400 cirugías de cataratas en 24 horas

La hazaña médica se concretó en cuatro quirófanos del Centro Oftalmológico de Berazategui. Los beneficiados fueron vecinos mayores de 60 años sin obra social.

Por Agencia DIB
En el Centro Oftalmológico Municipal de Berazategui se montaron 4 quirófanos.

En el Centro Oftalmológico Municipal de Berazategui se montaron 4 quirófanos.

Municipalidad de Berazategui

Berazategui vivió un día histórico con 400 cirugías de cataratas gratuitas realizadas en 24 horas en cuatro quirófanos simultáneos. El maratón comenzó el lunes 2 de marzo a las 8 de la mañana y se extendió por 24 horas. Los beneficiados fueron personas mayores de 60 años y sin obra social.

Más noticias
El empresario argentino Enrique Shaw, muy cerca de la beatificación.

Entre Berazategui y Pinamar: la vida de Enrique Shaw, el empresario argentino que será beatificado
Axel Kicillof inaugura un polo educativo. 

Kicillof inauguró el edificio educativo 300 con críticas a la política de Milei

Cirugías solidarias

La campaña se realizó en el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo con apoyo de las Fundaciones Elena Barraquer y Faco Extrema. Previamente se hicieron controles oftalmológicos en barrios del municipio para detectar pacientes que requerían operación, a fin de establecer prioridades.

Luego de las 400 operaciones se hará un seguimiento postoperatorio con turnos de control, medicación y continuidad de atención, ya que en muchos casos, el paciente intervenido de un ojo puede requerir la operación del otro.

En el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo -dependiente de la Secretaría de Salud Pública e Higiene municipal- se realizan trasplantes de córnea y cirugías de cataratas y vitreoretinales (vitrectomía, maculopatías, retinopatía diabética y desprendimiento de retina).

Asimismo, el espacio lleva adelante campañas de concientización para prevenir daños y patologías.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Entre Berazategui y Pinamar: la vida de Enrique Shaw, el empresario argentino que será beatificado

Kicillof inauguró el edificio educativo 300 con críticas a la política de Milei

Virus del Papiloma Humano: la vacuna y el uso de preservativo, claves en la prevención

Dengue: confirman dos nuevos casos, uno de ellos en Morón

La pérdida del olfato afecta múltiples aspectos de la vida y hasta puede ponerla en riesgo

Semana del 27 de febrero al 5 de marzo de 2026

"Partidos invisibles": entregaron pelotas para concientizar sobre el Día Mundial de las EPOF

Más de 7.000 argentinos esperan un trasplante: qué dice la ley y cómo donar

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La vacuna contra el VPH que previene el cáncer de cuello uterino se aplica por única vez a los 11 años. 

Virus del Papiloma Humano: la vacuna y el uso de preservativo, claves en la prevención

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El piloto bonaerense Francisco Olaverria, oriundo de Daireaux.

El joven piloto Francisco Olaverria correrá este fin de semana en EE.UU.

Por  Gastón M. Luppi