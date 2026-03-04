Maratón récord en Berazategui: 400 cirugías de cataratas en 24 horas

En el Centro Oftalmológico Municipal de Berazategui se montaron 4 quirófanos. Municipalidad de Berazategui

Berazategui vivió un día histórico con 400 cirugías de cataratas gratuitas realizadas en 24 horas en cuatro quirófanos simultáneos. El maratón comenzó el lunes 2 de marzo a las 8 de la mañana y se extendió por 24 horas. Los beneficiados fueron personas mayores de 60 años y sin obra social.

La campaña se realizó en el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo con apoyo de las Fundaciones Elena Barraquer y Faco Extrema. Previamente se hicieron controles oftalmológicos en barrios del municipio para detectar pacientes que requerían operación, a fin de establecer prioridades.

Luego de las 400 operaciones se hará un seguimiento postoperatorio con turnos de control, medicación y continuidad de atención, ya que en muchos casos, el paciente intervenido de un ojo puede requerir la operación del otro.

En el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo -dependiente de la Secretaría de Salud Pública e Higiene municipal- se realizan trasplantes de córnea y cirugías de cataratas y vitreoretinales (vitrectomía, maculopatías, retinopatía diabética y desprendimiento de retina).

Asimismo, el espacio lleva adelante campañas de concientización para prevenir daños y patologías. Fuente: Agencia DIB

