miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 15:29

Virus del Papiloma Humano: la vacuna y el uso de preservativo, claves en la prevención

El VPH causa infecciones a nivel genital y anal y tumores malignos, como el cáncer de cuello de útero. La vacuna se aplica por única vez a los 11 años.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
La vacuna contra el VPH que previene el cáncer de cuello uterino se aplica por única vez a los 11 años.&nbsp;

La vacuna contra el VPH que previene el cáncer de cuello uterino se aplica por única vez a los 11 años. 

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial del Virus del Papiloma Humano (VPH), patógeno de transmisión sexual que puede causar desde verrugas benignas en la zona genital y anal hasta cáncer de cuello de útero.

Más noticias
concurso literario 50 anos, 50 voces: contar la dictadura a cinco decadas del golpe

Concurso literario "50 años, 50 voces": contar la dictadura a cinco décadas del golpe
Fiorella Damiani, el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió su cargo de consejera escolar de Bahía Blanca.

Bahía Blanca: prisión en suspenso para la consejera escolar que denunció falsamente haber sido violada

Estas fechas son importantes para que estos temas estén en agenda y la población se concientice sobre la prevención del contagio, para poder evitar enfermedades graves a futuro.

En tanto, desde el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaron que 8 de cada 10 personas sexualmente activas estarán en contacto con el VPH en algún momento de su vida. Sin embargo, estos números no suponen que todos los casos desarrollen la enfermedad, ya que la mayoría de las infecciones desaparecen solas.

El VPH se transmite por mantener prácticas sexuales sin cuidado, es decir, sin uso de preservativo o campo de látex. Es un virus muy común en la población y altamente transmisible.

Así, como en todas las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), usar profilácticos reduce el riesgo de transmisión.

preservativo-uso.jpg

Vacunación

Desde hace unos años existe la vacuna contra el VPH, que se aplica a partir de los 11 años. Esta vacuna es segura, gratuita y previene el cáncer de cuello uterino. Se la deben aplicar no solo mujeres, sino todos los géneros.

  • Estrategia de vacunación

- Única dosis a los 11 años.

- En caso de no haber recibido la vacuna a la edad correspondiente, la misma está disponible para las mujeres nacidas a partir del año 2000 y los varones nacidos a partir del año 2006 y que tengan menos de 26 años al momento de la vacunación.

- En caso de no haber realizado o completado el esquema de vacunación:

. Única dosis de vacuna hasta los 20 años.

. Dos dosis con seis meses de intervalo, en caso de inicio de esquema entre los 21 a 26 años.

- Como estrategia adicional se recomienda la vacunación contra VPH para personas que tengan entre 11 y 26 años y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

. Ser portador de VIH.

. Haber sido trasplantadas.

. Tener Lupus Eritematoso Sistémico (LES).

. Tener Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

. Tener Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

. Presentar enfermedades autoinmunes en plan de recibir drogas inmunosupresoras.

Cáncer de cuello: Papanicolau regular

Las infecciones por el VPH son la principal causa de cáncer del cuello del útero, patología que puede tardar 20 años o más en desarrollarse después de una infección.

Pap
El Papanicolau puede detectar alguna anomal&iacute;a en las c&eacute;lulas del cuello uterino.&nbsp;

El Papanicolau puede detectar alguna anomalía en las células del cuello uterino.

Debido a que el cáncer del cuello del útero en estadio temprano no causa síntomas, es vital que las mujeres se realicen pruebas de detección regulares para detectar cualquier cambio precanceroso en el cuello del útero que pueda derivar en cáncer. Las pautas actuales recomiendan que las mujeres de 21 a 29 años se hagan la prueba de Papanicolaou cada tres años, aunque uno por año también es aconsejable.

Se aconseja a las mujeres de 30 a 65 años que continúen haciéndose la prueba de Papanicolaou cada tres años o cada cinco años si también se hacen el análisis de ADN del virus del papiloma humano al mismo tiempo. Las mujeres mayores de 65 años pueden dejar de hacerse la prueba si se han obtenido resultados normales en tres pruebas de Papanicolaou seguidas o si se hicieron dos análisis de ADN del virus del papiloma humano y pruebas de Papanicolaou sin resultados anormales.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Concurso literario "50 años, 50 voces": contar la dictadura a cinco décadas del golpe

Bahía Blanca: prisión en suspenso para la consejera escolar que denunció falsamente haber sido violada

Kicillof inauguró el edificio educativo 300 con críticas a la política de Milei

La Provincia ofertó un 9% en tres cuotas y docentes están a un paso del acuerdo

Necochea homenajea a Maradona con tres días de muestras artísticas, música, cine y literatura

Cerró un frigorífico en el conurbano y hay 140 despidos

Un puma suelto en Hudson causa temor en un barrio privado

Durante la gestión libertaria, el recorte en la planta estatal supera los 65.000 puestos

Mar del Plata: iba en moto sin casco, chocó contra un patrullero que cortaba el tránsito y murió

Ladrones asesinaron a un conocido "motoquero solidario" en Esteban Echeverría

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un trabajador en un frigorífico.

Cerró un frigorífico en el conurbano y hay 140 despidos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Concurso literario 50 años, 50 voces: contar la dictadura a cinco décadas del golpe

Concurso literario "50 años, 50 voces": contar la dictadura a cinco décadas del golpe