Bahía Blanca: el municipio compactó más de 200 autos y 2 mil motos abandonados

El dinero recaudado por la chatarra resultado de la compactación de vehículos en Bahía Blanca será destinado a entidades de bien público como la Fundación del Hospital Garrahan.

La compactación sacó de la calle más de 2.000 vehículos en Bahía Blanca.

Los vehículos compactados estaban en la calle o abandonados en depósitos.

Mas de 2.000 motos fueron transformadas en chatarra.

El Municipio de Bahía Blanca comenzó un programa de compactación de vehículos en desuso y/o abandonados en la calle que estima realizar al menos dos veces al año. Este lunes más de 200 automóviles y 2 mil motocicletas fueron compactados.

El tomógrafo que se compró con el recital de rock de La Renga está valuado en un millón de dólares.

El rock y la solidaridad platense consiguieron un nuevo tomógrafo para el hospital de Bahía Blanca
La inédita sesión del Concejo Deliberante de Bahía Blanca en la UNS.

"El desarrollo de Bahía Blanca está profundamente vinculado a su universidad pública"

El operativo se desarrolló en el predio comunal ubicado en Undiano y Brickman y el objetivo es “mejorar la salubridad, el medio ambiente y el orden público”, según expresó el jefe de Gabinete, Luis Calderaro a La Nueva. El monto de la chatarra resultado de la compactación será destinado íntegramente a entidades de bien público.

Los vehículos compactados estaban en la calle o abandonados en depósitos.

Chatarra solidaria

La Resolución 542/2021 establece que: “los vehículos secuestrados por las Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales serán entregados a la Fundación Hospital de Pediatría Profesor Juan P. Garrahan en calidad de chatarra, debiendo garantizar con la empresa prestadora del servicio la deducción, en el producido de la venta de la misma, del DIEZ POR CIENTO (10%) que será destinado a la formación del fondo para los supuestos en que, eventualmente, correspondiese abonar el valor de la chatarra, previa deducción de los importes originados por la descontaminación y compactación, a quien reclamare y acreditare derecho sobre el bien”.

Mas de 2.000 motos fueron transformadas en chatarra.

"Estos vehículos estaban abandonados y no habían sido reclamados oportunamente -agregó Calderaro-. La ley establece que en el caso de que pueda rodar existe la posibilidad de llevarlos al ámbito comunal para que presten servicios; o bien que se subasten".

Este procedimiento forma parte del PRO.DE.CO., Programa Nacional de Descontaminación y Compactación del Ministerio de Seguridad de la Nación y no tiene ningún costo para los municipios adherentes.

