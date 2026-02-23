Bahía Blanca: el municipio compactó más de 200 autos y 2 mil motos abandonados

La compactación sacó de la calle más de 2.000 vehículos en Bahía Blanca. La Nueva Los vehículos compactados estaban en la calle o abandonados en depósitos. La Nueva Mas de 2.000 motos fueron transformadas en chatarra. La Nueva

El Municipio de Bahía Blanca comenzó un programa de compactación de vehículos en desuso y/o abandonados en la calle que estima realizar al menos dos veces al año. Este lunes más de 200 automóviles y 2 mil motocicletas fueron compactados.

El operativo se desarrolló en el predio comunal ubicado en Undiano y Brickman y el objetivo es “mejorar la salubridad, el medio ambiente y el orden público”, según expresó el jefe de Gabinete, Luis Calderaro a La Nueva. El monto de la chatarra resultado de la compactación será destinado íntegramente a entidades de bien público.

Autos abandonados rs Los vehículos compactados estaban en la calle o abandonados en depósitos. La Nueva Chatarra solidaria La Resolución 542/2021 establece que: “los vehículos secuestrados por las Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales serán entregados a la Fundación Hospital de Pediatría Profesor Juan P. Garrahan en calidad de chatarra, debiendo garantizar con la empresa prestadora del servicio la deducción, en el producido de la venta de la misma, del DIEZ POR CIENTO (10%) que será destinado a la formación del fondo para los supuestos en que, eventualmente, correspondiese abonar el valor de la chatarra, previa deducción de los importes originados por la descontaminación y compactación, a quien reclamare y acreditare derecho sobre el bien”.

Motos abandonadas rs Mas de 2.000 motos fueron transformadas en chatarra. La Nueva "Estos vehículos estaban abandonados y no habían sido reclamados oportunamente -agregó Calderaro-. La ley establece que en el caso de que pueda rodar existe la posibilidad de llevarlos al ámbito comunal para que presten servicios; o bien que se subasten".

Este procedimiento forma parte del PRO.DE.CO., Programa Nacional de Descontaminación y Compactación del Ministerio de Seguridad de la Nación y no tiene ningún costo para los municipios adherentes. Fuente Agencia DIB

