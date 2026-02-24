martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026 - 17:17

Bahía Blanca: dos hermanos heridos por un artefacto que encontraron en un basural y explotó en su casa

Los niños tienen 10 y 11 años. La detonación se produjo en el interior de la vivienda en Bahía Blanca, cuando los hermanos intentaron abrir el objeto.

Dos niños resultaron heridos en Bahía Blanca por una explosión.

Dos niños resultaron heridos en Bahía Blanca por una explosión.

La Nueva

Dos menores resultaron heridos en su vivienda de Bahía Blanca tras la explosión de un artefacto hallado en un basural ubicado en el barrio 17 de Agosto, en las calles Cambaceres y Araucanos.

Más noticias
La Policía Federal realizó al menos tres allanamientos en Bahía Blanca en el marco de la causa que investiga irregularidades en la AFA. (Archivo La Nueva)

Causa AFA: realizan allanamientos en Bahía Blanca
La compactación sacó de la calle más de 2.000 vehículos en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: el municipio compactó más de 200 autos y 2 mil motos abandonados

Según le contó Mayra Riquelme, madre de los niños, al diario La Nueva, sus hijos se llevaron el explosivo a la casa “sin saber lo que era". "Cuando lo quisieron abrir, explotó y lastimó a mi nene de 10 años y a mi nena de 11, que terminó en la guardia del Hospital Penna, con dos esquirlas en la rodilla. Una se la pudieron sacar, pero la otra le quedó en el hueso de la rodilla".

De acuerdo con el relato de la mujer, los chicos transitaban por ese sector cuando divisaron el elemento, que confundieron con un "sombrerito", y decidieron llevarlo a su domicilio, sin sospechar el peligro que representaba. La detonación se produjo en el interior de la casa cuando los hermanos intentaron abrir el objeto, el cual podría pertenecer a material utilizado por el ferrocarril. Debido al estallido, los menores sufrieron lesiones: la niña de 11 años fue quien se llevó la peor parte, con dos heridas por esquirlas en su rodilla.

A raíz del hecho, la Brigada de Explosivos se hizo presente en el domicilio para realizar los peritajes correspondientes. La madre de los niños radicó la denuncia formal en la comisaría de Villa Harding Green para que se investigue la procedencia de los explosivos abandonados en la vía pública y se determinen las responsabilidades pertinentes.

Temas
Ver más

Causa AFA: realizan allanamientos en Bahía Blanca

Bahía Blanca: el municipio compactó más de 200 autos y 2 mil motos abandonados

Bahía Blanca: 8 años de prisión por amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

La Madrid: falleció el piloto de un parapente tras precipitarse a tierra

Paritarias: más gremios se suman a la presión a Kicillof y provincia dice que Milei le debe 22 billones

Pergamino: un camionero murió mientras manejaba, el vehículo volcó y un centenar de personas faenó la carga

Gatos y perros podrán viajar en tren desde y hacia Mar del Plata, Junín y Bragado

El Topo de luto: murió Cacho Elías, uno de los creadores de la mítica fábrica de churros

Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero escaparon entre las llamas

Polémica por una subasta de objetos que fueron de Juan Manuel Fangio

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón de Fórmula 1. 

Polémica por una subasta de objetos que fueron de Juan Manuel Fangio

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

facundo-tignanelli

Adorni criticó al peronismo por un proyecto de ley, pero su hermano lo votó a favor