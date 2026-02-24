Bahía Blanca: dos hermanos heridos por un artefacto que encontraron en un basural y explotó en su casa

Dos niños resultaron heridos en Bahía Blanca por una explosión. La Nueva

Dos menores resultaron heridos en su vivienda de Bahía Blanca tras la explosión de un artefacto hallado en un basural ubicado en el barrio 17 de Agosto, en las calles Cambaceres y Araucanos.

Según le contó Mayra Riquelme, madre de los niños, al diario La Nueva, sus hijos se llevaron el explosivo a la casa “sin saber lo que era". "Cuando lo quisieron abrir, explotó y lastimó a mi nene de 10 años y a mi nena de 11, que terminó en la guardia del Hospital Penna, con dos esquirlas en la rodilla. Una se la pudieron sacar, pero la otra le quedó en el hueso de la rodilla".

De acuerdo con el relato de la mujer, los chicos transitaban por ese sector cuando divisaron el elemento, que confundieron con un "sombrerito", y decidieron llevarlo a su domicilio, sin sospechar el peligro que representaba. La detonación se produjo en el interior de la casa cuando los hermanos intentaron abrir el objeto, el cual podría pertenecer a material utilizado por el ferrocarril. Debido al estallido, los menores sufrieron lesiones: la niña de 11 años fue quien se llevó la peor parte, con dos heridas por esquirlas en su rodilla.

A raíz del hecho, la Brigada de Explosivos se hizo presente en el domicilio para realizar los peritajes correspondientes. La madre de los niños radicó la denuncia formal en la comisaría de Villa Harding Green para que se investigue la procedencia de los explosivos abandonados en la vía pública y se determinen las responsabilidades pertinentes.

