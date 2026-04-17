Bahía Blanca: los colectivos reducen frecuencias y circularán hasta las 20.30

Las compañías responsables del transporte público en Bahía Blanca anunciaron que reducirán las frecuencias a partir de este sábado, por lo que los colectivos circularán entre las 6.30 y las 20.30 , suspendiendo los circuitos nocturnos por tiempo indeterminado.

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Según precisó el sitio del diario La Nueva , esta medida responde a una situación que se ha vuelto crítica para la continuidad de la actividad debido a la falta de ingresos en el sistema.

"Actualmente, el precio del combustible es un 50% superior al reconocido por el Municipio en el último estudio de costos realizado en noviembre de 2025. Del mismo modo, el costo salarial se incrementó un 20% desde entonces", sostuvieron las empresas en un comunicado.

Las empresas San Gabriel y Rastreador Fournier mostraron preocupación ya que las respuestas oficiales se han dilatado, generando un profundo desequilibrio agravado por la baja demanda del verano. Ante el agotamiento de su capacidad financiera, tomaron la decisión de " disminuir el servicio como única vía de subsistencia".

El nuevo esquema que entra en vigencia este sábado 18 de abril establece que la primera salida desde cabecera será a las 6:30 y la última se realizará a las 20:30. Esta restricción se mantendrá "hasta que se garantice la disponibilidad de los recursos necesarios para normalizar las prestaciones".

Las empresas recalcaron que esta situación es "ajena a su voluntad", ya que no son ellas quienes fijan las tarifas ni los niveles de subsidios. Por ello, solicitan con urgencia a las autoridades las medidas de financiamiento necesarias "para evitar mayores perjuicios a los usuarios".

Decisión "inevitable" y "servicio posible"

El comunicado, firmado por San Gabriel y Rastreador Fournier, que administran el 90% de las líneas de Bahía Blanca, remarcó: "Habiéndose agotado la capacidad financiera y los recursos de las empresas, se ha debido tomar la difícil pero inevitable decisión de disminuir el servicio como única forma de subsistencia; es decir, brindar el servicio posible antes de no poder brindar ninguno".

La tarifa plana cuesta 1.545 pesos y el estudio de costos de las empresas determinó que debería subir a 2.700, alrededor de un 80% más. El Municipio se encuentra preparando un nuevo estudio para enviar al Concejo Deliberante y debatir una actualización.

Fuente: Agencia DIB