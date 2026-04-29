miércoles 29 de abril de 2026
29 de abril de 2026 - 15:43

Bahía Blanca inaugura la Cátedra Libre Papa Francisco en la UTN

La firma del convenio está prevista para el próximo martes 5 de mayo, a las 17, en el Salón de actos de la UTN. La Cátedra Libre Papa Francisco es impulsada por la Jefatura de Asesores del Gobierno provincial y el Arzobispado de Bahía Blanca.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El Papa Francisco murió el 21 de abril de 2025.&nbsp;

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Al cumplirse un año de la muerte de Jorge Bergoglio, Bahía Blanca, de la mano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Jefatura de Asesores del Gobierno provincial y el Arzobispado local, tendrá la Cátedra Libre papa Francisco, un espacio formativo de reflexión, diálogo y construcción colectiva.

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La firma del convenio está prevista para el próximo martes 5 de mayo, a las 17, en el Salón de actos de la UTN, ubicado en la calle 11 de abril 461. El evento se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de la facultad.

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El acto contará con la participación de Alejandro Staffa, Decano de la FRBB-UTN; Cristina Álvarez Rodríguez, Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; y Fray Carlos Azpiroz Costa, O.P., Arzobispo de Bahía Blanca.

La Cátedra Libre Papa Francisco se desarrollará en modalidad presencial y virtual, con encuentros previstos los segundos miércoles de cada mes, a partir del 13 de mayo. Será un espacio abierto “para todos, todos, todos” (JMJ 2023), orientado a la reflexión sobre los principales ejes de su magisterio y a la promoción de instancias formativas y pastorales.

Fuente: Agencia DIB

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