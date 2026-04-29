Bahía Blanca inaugura la Cátedra Libre Papa Francisco en la UTN

El Papa Francisco murió el 21 de abril de 2025. Las cuatro encíclicas del papa Francisco son su testamento para el mundo.

Al cumplirse un año de la muerte de Jorge Bergoglio, Bahía Blanca, de la mano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Jefatura de Asesores del Gobierno provincial y el Arzobispado local, tendrá la Cátedra Libre papa Francisco, un espacio formativo de reflexión, diálogo y construcción colectiva.

La firma del convenio está prevista para el próximo martes 5 de mayo, a las 17, en el Salón de actos de la UTN, ubicado en la calle 11 de abril 461. El evento se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de la facultad.

cátedra libre papa francisco

El acto contará con la participación de Alejandro Staffa, Decano de la FRBB-UTN; Cristina Álvarez Rodríguez, Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; y Fray Carlos Azpiroz Costa, O.P., Arzobispo de Bahía Blanca.

La Cátedra Libre Papa Francisco se desarrollará en modalidad presencial y virtual, con encuentros previstos los segundos miércoles de cada mes, a partir del 13 de mayo. Será un espacio abierto “para todos, todos, todos” (JMJ 2023), orientado a la reflexión sobre los principales ejes de su magisterio y a la promoción de instancias formativas y pastorales. Fuente: Agencia DIB

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