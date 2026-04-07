martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 13:33

Bahía Blanca: encontaron ampollas vacías de fentanilo en el Hospital Municipal

Una semana atrás se había denunciado en el mismo centro de salud la desaparición de un lote del barbitúrico.

Por Agencia DIB
Las ampollas vacías encontradas en el Hospital Municipal de Bahía Blanca&nbsp;

Las ampollas vacías encontradas en el Hospital Municipal de Bahía Blanca 

La Nueva

En medio de la polémica por “uso recreativo” de fentanilo, que incluye la investigación de la muerte de dos profesionales, en el Hospital Municipal de Bahía Blanca se encontraron este martes 25 ampollas vacías del barbitúrico. Y en el mismo nosocomio se denunció días atrás la desaparición de un lote de fentanilo.

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Autoridades del centro asistencial confirmaron la novedad y manifestaron -según menciona La Nueva- que de inmediato dieron aviso a la fiscalía para que adopte medidas. " Aparecieron envases vacíos en el mismo lugar y ahora el tema está en manos de la Justicia. Informaron a la fiscalía para que continúe con la investigación. Aún no se pudo determinar si corresponden al mismo lote que desapareció anteriormente. Esto también lo van a determinar quienes llevan adelante la causa", señalaron los voceros.

En este sentido, trascendió que personal de Policía Científica concurrió al hospital para llevar adelante tareas periciales y de levantamiento de rastros.

Faltante

El miércoles de la semana pasada se denunció el faltante de ampollas de fentanilo del sector del Quirófano Central. "Este tipo de medicamentos está bajo llave en una habitación que también está bajo llave, de manera que es inhabitual que el contacto sea permanente con este tipo de medicamentos", señaló entonces el director del hospital, Gustavo Carestía.

El funcionario explicó que el faltante fue detectado a partir de los controles semanales que se realizan para garantizar la trazabilidad de los medicamentos. “Se hacen controles una vez por semana y de esa manera se identificó el faltante de un medicamento que se utiliza habitualmente en quirófano”, había señalado.

Agregó que "es un medicamento que se utiliza habitualmente para la carga anestésica en distintas situaciones o posibilidades de medicación", y remarcó que su valor económico “vendida como corresponde a las instituciones, no llega a los 1.000 pesos. Pero en el mercado negro seguramente se vende muchísimo más caro".

Anestésicos

Tanto el fentanilo como el propofol -otro de los anestésicos involucrados en la controversia- son fármacos que se administran por vía intravenosa para distintas prescripciones médicas, como endoscopías y cirugías.

Una administración indebida puede causar dificultad respiratoria severa, lo cual requiere asistencia ventilatoria de urgencia.

Fuente: Agencia DIB

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