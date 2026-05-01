Bahía Blanca: detuvieron a dos hombres con armas, vizcachas y sin los permisos correspondientes

Las armas incautadas en un operativo sobre la Ruta Nacional 35, en el que dos hombres quedaron detenidos.

Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este viernes en un procedimiento realizado por personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca, luego de ser sorprendidos circulando con armas de fuego y seis ejemplares de vizcacha sin la documentación ni los permisos correspondientes.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana en la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 7,5. Según informaron fuentes oficiales a La Nueva, los efectivos realizaban una recorrida preventiva cuando interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaban Pedro Alberto Heim (66) y Claudio Rodolfo Carra (49). Durante la inspección del vehículo, constataron que transportaban los animales cazados sin contar con el permiso exigido por la normativa vigente.

En la requisa, los uniformados secuestraron tres armas de fuego: dos rifles calibre 22 con miras telescópicas - uno de ellos con la numeración suprimida - y un fusil calibre 308, todos aptos para el disparo y con municiones. Ninguno de los involucrados poseía la documentación respaldatoria ni autorización para la tenencia o uso del armamento.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial junto con los elementos secuestrados, quedando a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia ilegal de armas de fuego, e infracción a la Ley 10.081, vinculada a la actividad de caza furtiva en territorio bonaerense. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







