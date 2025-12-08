Bahía Blanca: declaraciones indagatorias por la tragedia de Bahiense del Norte

En el marco de la investigación iniciada de oficio por la fiscalía luego del derrumbe ocurrido el 16 de diciembre de 2023 en el Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca , en el que se registraron trece víctimas fatales y varios heridos de diversa gravedad durante un temporal, la semana pasada se le tomó declaración como imputada a la responsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca y este miércoles será indagado Leandro Javier Ginóbili, en su condición de Presidente de la institución.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales , la funcionaria municipal Laura Fabiana Soberon dijo que la norma que la fiscalía imputa como incumplida no se aplica, y que ella como titular del área de Habilitaciones no tenía obligación de prohibir el desarrollo de actividades.

Soberon quedó imputada por dos hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por permitir el desarrollo de actividades mientras el Código de Habilitaciones lo prohíbe y por no intimar al club por la entrega de la documentación faltante en el trámite de habilitación.

El miércoles será indagado Leandro Ginóbili, presidente de la institución, por haber omitido disponer la suspensión del evento de patín de fin de año frente a la emisión de dos alertas previos de color “naranja” por el Servicio Meteorológico Nacional y otro por el municipio de la ciudad a las 13, en circunstancias en que conocía la falta de habilitación municipal y que estaba prohibido el desarrollo de actividades en los clubes (por el Código de Habilitaciones) mientras se encuentra en trámite la habilitación y no exista una aprobación definitiva.

Siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, la conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común que ocasionó la muerte de trece personas, lesiones en otras de distinta gravedad y, simultáneamente, colocó también en peligro de muerte, a las personas que concurrieron al evento de patín.

Tragedia en Bahiense del Norte

A raíz de un temporal de fuerte magnitud ocurrido entre el sábado 16 y la madrugada del domingo 17 de diciembre de 2023, se registraron 16 fallecidos en la provincia de Buenos Aires: trece en Bahía Blanca, tras desplomarse el techo del Club Bahiense del Norte cuando se celebraba una muestra de patín artístico.

La tragedia en Bahiense se dio cuando esa tarde-noche del sábado 16 de diciembre estaba por iniciarse el show de fin de año de la Escuela de Patín del club. Víctimas de la fatalidad fueron familiares y allegados de las patinadoras. Entre ellos se cuentan los matrimonios de Federico Luis Dúo (44) y María Laura Rodríguez (43) y de Luis Pérez y Juana Graciela Danszyt (67). También Rubén Baldi (45) y su hijo Benicio (5); Adriana María Contento (63); Juliana Baquero (51); Norma Nieto (61); Diego Carrasco; Bryan Ortega (27); Rosa Miguelina Figueroa (66) y Diego Cassati (45).

Fuente: Agencia DIB