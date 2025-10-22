miércoles 22 de octubre de 2025
22 de octubre de 2025 - 13:34

Bahía Blanca: condenan a una mujer a 14 años de prisión por atropellar y matar a una motociclista

Se trata de la condena más alta por un hecho de tránsito dictada en Bahía Blanca.

Por Agencia DIB
Ángela Leguizamo, condenada por matar a Sandra Romero en Bahía Blanca.

La Nueva

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 le impuso 14 años de prisión a Ángela Leguizamo, acusada de atropellar y matar en pleno centro a la motociclista Sandra Romero. Se trata de la pena más alta jamás dictada en un tribunal de la ciudad del sur bonaerense por un hecho de tránsito, y una de las más fuertes del país.

Como informa La Nueva Leguizamo, que es una mujer trans y que al momento del hecho respondía al nombre de Ezequiel, mató a Romero después de haber consumido drogas, circular a más de 120 kilómetros por hora y pasar semáforos en rojo. Esa conducta valió que los jueces Eduardo d'Empaire, Daniela Castaño y Julián Saldías consideraran al hecho como un homicidio simple con dolo eventual, tal como sostenían el fiscal Cristian Aguilar y el abogado de la familia de la víctima, Néstor Fernández Lorenzo.

Los jueces, además, le aplicaron 10 años de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

El más duro

Aguilar había pedido 15 años de cárcel para Leguizamo, mientras que el querellante reclamaba 20 y la defensa, a cargo del defensor oficial Pablo Radivoy, pedía la absolución.

Para dar a conocer el fallo este miércoles no hubo audiencia pública sino que el tribunal notificó a las partes de manera electrónica.

El fallo es el más duro para un accidente de tránsito en Bahía Blanca. Le sigue la pena de 12 años de cárcel para Galo Ochoa, por embestir y quitarle la vida a Matías Streitenberger (18) el 1º de enero de 2018.

Marzo de 2024

La mañana del 9 de marzo de 2024, Leguizamo consumiócocaína y anfetaminas y atravesó varios semáforos en rojo por la avenida Colón, a muy alta velocidad.

En esas circunstancias atropelló y terminó con la vida de Sandra Romero, quien aguardaba sobre su moto la habilitación para avanzar en Colón y Drago.

La mujer falleció cuando iba a trabajar. Poco antes había cambiado el horario de ingreso los días sábados -lo había demorado una hora- porque, paradójicamente, tenía temor a que le pasara algo con su moto en medio de la salida de los jóvenes de los boliches.

