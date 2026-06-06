La despedida al Indio Solari será este domingo "para dar tiempo a la gente que viene de lejos"

La familia de Carlos “el Indio” Solari confirmó que su velatorio popular se llevará a cabo este domingo 7 en un lugar y hora aún por definir.

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La misa del adiós: miles se lanzaron a las calles y las plazas en todo el país para despedir al Indio Solari

Solari falleció este jueves a los 77 años, por un ACV mientras transitaba la enfermedad de Parkinson.

"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado (por hoy) confirmaremos el lugar y la hora", indicó la cuenta oficial del Indio en redes sociales.

Especulaciones

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento en horas de la mañana del jueves, comenzó a especularse con el sitio donde sería la despedida del músico.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club para realizar el velatorio allí, pero esos estadios quedaron descartados.

Tecnópolis como posibilidad

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.

Mientras se aguarda la definición del lugar del velatorio, los fanáticos se reunieron en las inmediaciones de la casa del Indio Solari en Parque Leloir, y en Plaza de Mayo, para comenzar a darle el último adiós al ídolo. Estas “misas” espontáneas se replicaron en muchas ciudades del interior.

Fuente: Agencia DIB