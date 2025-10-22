Autorizan a una aerolínea argentina fundada por jóvenes a operar de forma regular

La Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ) autorizó a la aerolínea aérea argentina Humming Airways Sociedad Anónima, fundada por un grupo de jóvenes, a operar servicios de transporte aéreo tanto internos como internacionales, combinando vuelos regulares y no regulares de pasajeros y carga.

La resolución, oficializada mediante la Disposición 37/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, confirma que la compañía cumplió con todas las exigencias del Código Aeronáutico y sus reglamentaciones vigentes.

Según la medida, la empresa fundada por tres jóvenes emprendedores deberá acreditar sus certificados digitales de explotador en los próximos 180 días para mantener la autorización; de no hacerlo, podría enfrentar sanciones que incluyan la caducidad de los permisos.

El pedido fue evaluado en el contexto del Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales, aprobado por el Decreto 599/2024, que regula la obtención de permisos para operar vuelos regulares y no regulares, tanto de pasajeros como de carga, y establece los requisitos técnicos, económicos y jurídicos para los operadores.

La disposición destaca que la empresa cumplió con todas las exigencias legales y reglamentarias, incluyendo la acreditación de capacidad técnica y solvencia económica financiera, conforme lo exige el artículo 105 del Código Aeronáutico. Además, la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil emitió un dictamen técnico favorable, y tanto la ANAC como el servicio jurídico permanente intervinieron en el proceso, avalando la legalidad y viabilidad de la autorización.

Con esta autorización, Humming Airways se suma como nuevo operador al mercado aéreo argentino, habilitada para ofrecer transporte de pasajeros y carga en rutas nacionales e internacionales.

Humming Airways y sus vuelos

Si bien su vuelo inaugural fue en diciembre, la compañía lanzó el 11 de febrero sus servicios regulares comerciales, que conectan Aeroparque con Venado Tuerto (Santa Fe) y Villa María (Córdoba). En abril se sumaron vuelos a Tandil, Olavarría y Villa Gesell, y próximamente prevé ampliar su oferta a Paraná y Concordia (Entre Ríos), así como a Montevideo y Paysandú (Uruguay).

Fundada en abril del año pasado, Humming Airways nació en el marco de la nueva política aerocomercial impulsada por el Gobierno. La empresa está liderada por tres jóvenes emprendedores de poco más de 20 años, entre ellos Francisco Simón Errecart, CEO y piloto privado, quien dirige un equipo de 22 integrantes, la mayoría jóvenes.

La aerolínea busca cubrir rutas poco conectadas, donde las compañías tradicionales no llegan, y ofrece precios competitivos. Comenzó ofreciendo vuelos privados mientras se preparaba para el lanzamiento comercial. Según Errecart, la idea surgió tras detectar una demanda insatisfecha de vuelos privados para grupos pequeños, que hasta entonces pagaban sumas elevadas por viajes frecuentes.

La elección de destinos como Venado Tuerto y Olavarría responde a la actividad agroindustrial y la demanda corporativa, mientras que Villa María y Tandil son polos turísticos en crecimiento. Actualmente, los vuelos se realizan según la siguiente frecuencia: Villa María y Venado Tuerto, lunes; Tandil y Olavarría, lunes y jueves; Villa Gesell, miércoles, viernes y domingo.

La aerolínea opera con un avión Fairchild Swearingen SA 227 Metroliner 23, alquilado a Royal Class, con capacidad para 19 pasajeros, y evalúa ampliar la flota según la demanda y la posibilidad de aumentar frecuencias. (DIB)