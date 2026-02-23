Adelantan el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe

El ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que adelantó la compra de la vacuna contra la gripe y ya comenzó el envío de las dosis a todas las jurisdicciones del país para que la vacunación comience a principios de marzo.

"Nos anticipamos al calendario habitual para que la población esté protegida antes del pico de circulación viral", indicó el ministro Mario Lugones en redes sociales, en el contexto de la expansión internacional del subclado K del virus de influenza A (H3N2), una variante que mostró mayor transmisibilidad en el hemisferio norte.

Esta semana comenzó la distribución de las primeras partidas a las 24 jurisdicciones con el objetivo de que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan iniciar la aplicación a principios de marzo y llegar al invierno con mayor nivel de protección poblacional.

"Cada año, los virus respiratorios comienzan a circular más temprano. Por eso decidimos actuar tempranamente para evitar el posible impacto de las nuevas variantes y cuidar a las personas que más lo necesitan", agregó Lugones.

La estrategia apunta a alcanzar a los grupos priorizados antes de que se consolide el pico invernal de circulación viral, que en la Argentina suele concentrarse entre abril y julio, aunque en los últimos años comenzó a observarse un adelantamiento progresivo.

La primera entrega contempla 795.760 dosis, que incluyen la vacuna antigripal adyuvantada (aTIV), destinada a mayores de 65 años, y la formulación para adultos. Las siguientes remesas ya cuentan con cronograma definido para asegurar que cada distrito disponga del stock necesario, organice su logística interna y convoque a la población objetivo con suficiente antelación. El inicio previsto de la campaña es el 9 de marzo.

En total, la cartera sanitaria adquirió 8.160.000 dosis. De ese total, 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para personas de entre 24 meses y 64 años; 2.300.000 son de la versión adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años; y 1.160.000 están dirigidas a la población pediátrica de entre 6 meses y 2 años.

¿Qué es la gripe o influenza?

Es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible. Por lo general, la mayoría de las personas afectadas se recuperan en una o dos semanas.

Puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas embarazadas, menores de 5 años, mayores de 65, y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplante, obesidad y diabetes).

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas con gripe pueden presentar:

fiebre mayor a 38 grados,

tos,

congestión nasal,

dolor de garganta, de cabeza y muscular,

dificultad para respirar,

neumonía.

¿Cómo se previene?

La vacuna antigripal reduce las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza. La vacuna antigripal debe ser aplicada en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus.

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal para los siguientes grupos:

Personal de salud: una dosis anual. Chequear que en el carnet de vacunas que tenga aplicada: doble adultos, hepatitis B y triple/doble viral (sarampión y rubéola).

Entre los 6 a 24 meses de edad: deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una dosis.

Entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: una dosis anual con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo.

A partir de los 65 años: una dosis anual, no se requiere indicación médica. Como oportunidad, evaluar vacuna contra neumococo y aplicar si corresponde.

Embarazo: deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación al igual que la vacuna contra la COVID-19, la vacuna triple bacteriana acelular [dTpa] a partir de la semana 20 en cada embarazo y la vacuna contra el VSR entre la semana 32 y 36.6 del embarazo.

Puérperas: deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación.

Personal Estratégico, cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales (ej. fuerzas de seguridad del Estado).

Fuente: Agencia DIB