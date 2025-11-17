Aumentaron casi 10% los colectivos del AMBA: a cuánto pasó el boleto mínimo

Un colectivo transita por el Área Metropolitana.

Desde este lunes, aumentaron 9,7% las tarifas de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así, el boleto mínimo de las 104 líneas de jurisdicción nacional cuesta $494,75, y sin SUBE $786,78. Se trata de aquellas que cruzan de la Ciudad de Buenos Aires al Conurbano y viceversa durante su recorrido.

El incremento es el primero que aplica el Gobierno nacional desde julio y fue oficializado en el Boletín Oficial mediante la resolución 77 de la Secretaría de Transporte. El objetivo de la gestión libertaria, tras el triunfo electoral, es avanzar con la baja de los subsidios al transporte público automotor y continuar reduciendo el gasto público.

A través de un comunicado, la secretaría de Transporte señaló que "con esta medida se busca mantener la sostenibilidad del sistema de transporte público en el marco de la política de ordenamiento del sector, y su implementación respetó los procedimientos de participación ciudadana".

Desde el sector empresario, por su parte, remarcaron que el ajuste tarifario no llega a compensar los crecientes costos del transporte automotor de pasajeros. “En modo alguno, este ajuste implica una mejora en la economía de las empresas, ya que el todo ajuste de tarifa es descontado de los subsidios, que lamentablemente sigue siendo la mayor parte de los ingresos de las empresas”, explicaron desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Las tarifas de los colectivos de AMBA De 0 a 3 kilómetros (km, primera sección): pasarán de $ 451,01 con SUBE registrada a unos $ 494,83. Valor sin beneficio: $ 786,78. De 3 a 6 km (segunda sección): de $ 502,43 a unos $ 551,24. Valor sin beneficio: $ 876,47. De 6 a 12 km (tercera sección): de $ 541,13 a cerca de $ 593,70. Valor sin beneficio: $ 943,98. De 12 a 27 km (cuarta sección): de $ 579,87 a unos $ 636,21. Valor sin beneficio: $ 1.011,57. Más de 27 km (quinta sección): de $ 618,35 a cerca de $ 678,42. Valor sin beneficio: $ 1.078,69. ¿Cuáles son las 104 líneas que subieron el boleto este lunes? Son las siguiente: 101, 28, 150, 8, 124, 100, 134, 195, 194, 135, 56, 91, 9, 164, 21, 10, 17, 110, 152, 188, 20, 161, 117, 78, 87, 111, 127, 146, 31, 114, 129, 143, 197, 22, 71, 63, 113, 128, 32, 75, 158, 130, 169, 1, 24, 181, 2, 126, 29, 41, 95, 37, 80, 166, 15, 49, 53, 85, 96, 185, 97, 98, 148, 160, 176, 179, 51, 74, 79, 177, 60, 57, 105, 159, 46, 172, 174, 178, 180, 182, 136, 163, 86, 193, 88, 168, 103, 19, 153, 45, 154, 119, 59, 67, 70, 33, 55, 92, 93, 123, 184, 133, 140, 145. (DIB)

Para compartir en redes







