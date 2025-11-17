lunes 17 de noviembre de 2025
Una escuela de Necochea tiene el primer parque minieólico escolar del mundo

Se trata de la Escuela Técnica N.º 1 “Mario A. Elpuerto”. El proyecto sobre energías renovables comenzó en el año 2024.

Los alumnos de la Escuela Técnica N.º 1 “Mario A. Elpuerto”. (Ecos Diarios)

Una escuela de la ciudad de Necochea se convirtió en la primera institución educativa del mundo en contar con un parque minieólico escolar de 0,7 kW, compuesto por dos aerogeneradores instalados íntegramente por sus estudiantes del Trayecto Técnico Profesional en Energías Renovables.

Se trata de la Escuela Técnica N.º 1 “Mario A. Elpuerto”, quien comenzó con el proyecto en 2024 con la instalación de su primer aerogenerador y que este año dio un salto histórico con la incorporación de una segunda torre que llevó al establecimiento a convertirse en un antecedente mundial en minieólica educativa.

Según informó Ecos Diarios, el parque está compuesto por un aerogenerador de 300 watts y otro de 400 watts, que juntos conforman un sistema de 0,7 kW diseñado, construido y puesto en funcionamiento por estudiantes de 7.º 2.ª, con el acompañamiento de un equipo docente especializado.

A diferencia de otros proyectos demostrativos, el sistema de la Técnica 1 es plenamente funcional: abastece de energía a aulas, la biblioteca y nuevos espacios en construcción, mediante un esquema híbrido que combina aerogeneradores, paneles solares y un banco de baterías.

Los estudiantes fueron los protagonistas absolutos: desde la planificación, el cálculo técnico, la fabricación de partes, el armado de estructuras y la instalación de los aerogeneradores. El proyecto recibió reconocimientos provinciales, menciones internacionales e incluso repercusión en España, destacando su impacto educativo y social. (DIB)

Por  Agencia DIB