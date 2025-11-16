domingo 16 de noviembre de 2025
16 de noviembre de 2025 - 12:20

Bahía Blanca: infraestructura y paisaje, el nuevo diseño del canal Maldonado

Si bien la intervención tiene como objetivo principal triplicar la capacidad de transporte de agua, el proyecto incorpora una serie de mejoras paisajísticas.

Por Agencia DIB
El futuro del Canal Maldonado de Bahía Blanca.

El futuro del Canal Maldonado de Bahía Blanca.

La Nueva

El 5 de diciembre se presentarán las propuestas económicas para la reconstrucción del canal Maldonado, en Bahía Blanca, cuando se cumplen 80 años de la finalización de la obra original.

Más noticias
Faustino Oro, el niño prodigio de 12 años, se enfrenta al campeón argentino, Sandro Mareco.

Faustino Oro y Sandro Mareco elevan el ajedrez en Bahía Blanca
El intento de fratricidio que impactó en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: llega la condena para dos hermanos que intentaron matar a otro

Si bien la intervención tiene como objetivo principal triplicar la capacidad de transporte de agua del conducto, el proyecto incorpora además una serie de mejoras paisajísticas destinadas a transformar el sector en un paseo lineal con plazas y jardines. Para ello se prevé la construcción de playones que cruzarán el canal, la creación de un recorrido peatonal-ciclístico y la generación de nuevos espacios recreativos en sus bordes.

Según un informe publicado por La Nueva, el canal perdió el 40% de su revestimiento, sufrió el socavamiento de parte de sus taludes y presenta varios puentes inutilizados, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a precipitaciones intensas en la cuenca del Napostá. En el artículo, firmado por Mario Minervino, se destaca que “su ensanche es necesario y urgente, no solo para dar respuesta a un fenómeno climatológico similar al del pasado 7 de marzo, sino también para estar en condiciones de evacuar las crecidas habituales del arroyo”.

Con la adecuación proyectada, el canal pasará de 19 a 26 metros de ancho en su parte superior, avanzando 3,50 metros sobre sus laterales. “Eso implica que se deberán retirar decenas los árboles a lo largo de sus 6.500 metros de recorrido y en algunos casos ocupará parte de las calles que lo bordean”.

El artículo detalla que “para su ampliación se excavarán 96 mil metros cúbicos de tierra, el 30% de los 350 mil metros cúbicos extraídos en 1948, cuando se realizó su apertura entre el parque de Mayo y su desembocadura”. El nuevo revestimiento de fondos y taludes demandará 7.000 metros cúbicos de hormigón reforzado con fibras sintéticas, “un 35% menos que los 11 mil metros cúbicos requeridos en 1948”, y agrega: “Se procederá previamente al retiro de 38 mil metros cuadrados de placas de hormigón existentes, las cuales serán trituradas y destinadas al mejoramiento de calles de la ciudad”.

La obra contempla empalmes de cañerías, rampas de acceso a los puentes, un nuevo puente vehicular y la instalación de 59 sumideros o bocas de tormenta. También se estabilizarán las calles de tierra ubicadas a los costados del canal, lo que mejorará su resistencia y durabilidad.

La Nueva destaca: “Lo inédito del proyecto viene de la mano del tratamiento paisajístico que recibirá del canal, intervención que se materializa con las denominadas ‘Piezas de renaturalización’, consistente en pasarelas-plaza, un camino interior y tratamiento de los bordes”.

Ese aporte distintivo se concretará mediante la construcción de siete grandes pasarelas peatonales, con anchos de 3,75 metros, 13 metros y 26 metros según su ubicación. Estas estructuras funcionarán como pasarelas, jardines o plazoletas. La intervención se concibe como una “renaturalización” del sector y se estima que beneficiará a unos 35 mil habitantes, además de impactar en el funcionamiento hidráulico de toda la ciudad.

Otra modificación relevante es la incorporación, en el fondo del canal, de dos franjas de piso planas de 4,50 metros de ancho cada una, pensadas para su uso como paseo lineal cuando el nivel del agua lo permita. “El pliego no ofrece mayores detalles sobre el mismo, al menos en la parte gráfica, en cuestiones de cómo se accederá y cuáles son las condiciones que deberá tener el canal para habilitar su uso”.

El proyecto prevé la creación de un paseo lineal de 2.400 metros, con 1.800 metros cuadrados de rampas peatonales, gradas de hormigón y una terminación con pintura termoplástica para demarcar zonas de bicisendas y canchas.

Finalmente, el medio señala como dato relevante el plazo asignado para la obra: 365 días corridos. El presupuesto oficial asciende a 35,7 mil millones de pesos, a los que se suman 356 millones para la dirección de obra y 1.068 millones en concepto de reserva, totalizando 37 mil millones de pesos -unos 26 millones de dólares al valor actual-. (DIB)

Temas
Ver más

Faustino Oro y Sandro Mareco elevan el ajedrez en Bahía Blanca

Bahía Blanca: llega la condena para dos hermanos que intentaron matar a otro

Bahía Blanca: condena condicional para comerciante que abusó de tres de sus empleadas

Afirman que en el incendio del hipermercado de Bahía Blanca no hubo "error humano"

Doble femicidio en Bahía Blanca: preventiva para el detenido, primo y tío de las víctimas

La tragedia de Bahiense del Norte: imputaron a Leandro Ginóbili, presidente del club

Bahía Blanca: juzgan a un hombre acusado de abusar de su hijo de 3 años

Bahía Blanca: la Provincia comenzó el proceso de reconstrucción del canal Maldonado

El Club Náutico Hacoaj, cuna de grandes deportistas, celebra sus 90 años

San Nicolás: la cola de un tornado impidió la Fiesta de Disfraces

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El escenario principal de la Fiesta de Disfraces en San Nicolás.

San Nicolás: la cola de un tornado impidió la Fiesta de Disfraces

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El gobernador Axel Kicillof respaldó a Julio De Vido y pidió por su detención domiciliaria por problemas de salud.

Kicillof denunció "persecución judicial" y pidió la domiciliaria para Julio De Vido