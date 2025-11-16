Bahía Blanca: infraestructura y paisaje, el nuevo diseño del canal Maldonado

El 5 de diciembre se presentarán las propuestas económicas para la reconstrucción del canal Maldonado , en Bahía Blanca , cuando se cumplen 80 años de la finalización de la obra original.

Si bien la intervención tiene como objetivo principal triplicar la capacidad de transporte de agua del conducto, el proyecto incorpora además una serie de mejoras paisajísticas destinadas a transformar el sector en un paseo lineal con plazas y jardines. Para ello se prevé la construcción de playones que cruzarán el canal, la creación de un recorrido peatonal-ciclístico y la generación de nuevos espacios recreativos en sus bordes.

Según un informe publicado por La Nueva , el canal perdió el 40% de su revestimiento, sufrió el socavamiento de parte de sus taludes y presenta varios puentes inutilizados, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a precipitaciones intensas en la cuenca del Napostá. En el artículo, firmado por Mario Minervino , se destaca que “su ensanche es necesario y urgente, no solo para dar respuesta a un fenómeno climatológico similar al del pasado 7 de marzo, sino también para estar en condiciones de evacuar las crecidas habituales del arroyo”.

Con la adecuación proyectada, el canal pasará de 19 a 26 metros de ancho en su parte superior, avanzando 3,50 metros sobre sus laterales. “Eso implica que se deberán retirar decenas los árboles a lo largo de sus 6.500 metros de recorrido y en algunos casos ocupará parte de las calles que lo bordean”.

El artículo detalla que “para su ampliación se excavarán 96 mil metros cúbicos de tierra, el 30% de los 350 mil metros cúbicos extraídos en 1948, cuando se realizó su apertura entre el parque de Mayo y su desembocadura”. El nuevo revestimiento de fondos y taludes demandará 7.000 metros cúbicos de hormigón reforzado con fibras sintéticas, “un 35% menos que los 11 mil metros cúbicos requeridos en 1948”, y agrega: “Se procederá previamente al retiro de 38 mil metros cuadrados de placas de hormigón existentes, las cuales serán trituradas y destinadas al mejoramiento de calles de la ciudad”.

La obra contempla empalmes de cañerías, rampas de acceso a los puentes, un nuevo puente vehicular y la instalación de 59 sumideros o bocas de tormenta. También se estabilizarán las calles de tierra ubicadas a los costados del canal, lo que mejorará su resistencia y durabilidad.

La Nueva destaca: “Lo inédito del proyecto viene de la mano del tratamiento paisajístico que recibirá del canal, intervención que se materializa con las denominadas ‘Piezas de renaturalización’, consistente en pasarelas-plaza, un camino interior y tratamiento de los bordes”.

Ese aporte distintivo se concretará mediante la construcción de siete grandes pasarelas peatonales, con anchos de 3,75 metros, 13 metros y 26 metros según su ubicación. Estas estructuras funcionarán como pasarelas, jardines o plazoletas. La intervención se concibe como una “renaturalización” del sector y se estima que beneficiará a unos 35 mil habitantes, además de impactar en el funcionamiento hidráulico de toda la ciudad.

Otra modificación relevante es la incorporación, en el fondo del canal, de dos franjas de piso planas de 4,50 metros de ancho cada una, pensadas para su uso como paseo lineal cuando el nivel del agua lo permita. “El pliego no ofrece mayores detalles sobre el mismo, al menos en la parte gráfica, en cuestiones de cómo se accederá y cuáles son las condiciones que deberá tener el canal para habilitar su uso”.

El proyecto prevé la creación de un paseo lineal de 2.400 metros, con 1.800 metros cuadrados de rampas peatonales, gradas de hormigón y una terminación con pintura termoplástica para demarcar zonas de bicisendas y canchas.

Finalmente, el medio señala como dato relevante el plazo asignado para la obra: 365 días corridos. El presupuesto oficial asciende a 35,7 mil millones de pesos, a los que se suman 356 millones para la dirección de obra y 1.068 millones en concepto de reserva, totalizando 37 mil millones de pesos -unos 26 millones de dólares al valor actual-. (DIB)