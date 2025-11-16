El Club Náutico Hacoaj, cuna de grandes deportistas, celebra sus 90 años

Diego “Peque” Schwartman, uno de los grandes deportistas de Náutico Hacoaj.

El Club Náutico Hacoaj de Tigre ya inició la cuenta regresiva rumbo a sus 90 años, que los cumplirá este 24 de diciembre. Y en ese marco, la temporada del 90° aniversario cerrará con dos acontecimientos en una misma cita: el primero será un reconocimiento a los deportistas destacados en la historia del club; el segundo, un show de Los Auténticos Decadentes. La cita será el sábado 6 en la explanada del Golf House del Club de Campo, a las 20, con acceso exclusivo para los socios e invitados especiales.

Hacoaj es una institución social, deportiva y cultural de la comunidad judía argentina que, desde hace nueve décadas, promueve el deporte, la educación y la cultura. “Es un espacio de encuentro, identidad y pertenencia caracterizado por su espíritu innovador que se proyecta al futuro, sobre la fuerza de sus raíces”.

Fue fundado el 24 de diciembre de 1935 por un grupo de jóvenes judíos argentinos con el objetivo de tener un espacio para la práctica de deportes náuticos, en especial el remo, y naturaleza. Adoptó el nombre “Hacoaj”, cuyo significado en hebreo es “la fuerza”, en homenaje a un club homónimo de Viena, Austria, destruido por los nazis. A su sede originaria, en Tigre, se sumaron otras cuatro en el mismo municipio: el Club de Campo Hacoaj, una Isla sobre el río Sarmiento y el barrio náutico Marinas H. También cuenta con una sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad cuenta con más de 10.000 socios y más de 200 actividades.

Hacoaj es cuna de grandes deportistas, entre los que destacan el tenista Diego “Peque” Schwartman; “Las Leonas” Pilar Campoy, Giselle Kañevsky y Natalí Doreski; el remero Pablo Bulgach (medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987); Abelardo Sztrum (medalla dorada en los Panamericanos de Mar del Plata 1995 y Winnipeg 1999, y representante olímpico en Beijing 2008); la gimnasta Faustina Pascucci Osiroff (integrante de la Selección Nacional) y recientemente el remero Santino Menin, finalista en el Mundial Sub 23 de Poznan, Polonia. Además, por segundo año consecutivo Hacoaj disputa el torneo Primera D de la AFA. (DIB)

