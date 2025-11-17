A 40 años de la inundación que sepultó la Villa Epecuén

El campanario de la iglesia de Epecuén, resistiendo el embate de la inundación. (Fotos: gentileza Gastón Partarrieu)

De pronto, en pocas horas, la Villa Epecuén quedó cubierta por tres metros de agua, dejando sumergidos 64 años de rica historia, como una especie de Atlántida en el siglo XX. Una inundación de la que ahora se cumplen 40 años y que en la provincia de Buenos Aires será difícil de olvidar.

Turismo Termal (1) En Buenos Aires, con Epecuén al frente, las termas siempre están de temporada

Aunque muchos no lo querían ver, la inundación de Epecuén de 1985 fue una tragedia anunciada. En 1985 -recuerda Gastón Partarrieu, periodista e historiador en su libro “Epecuén, lo que el agua se llevó”- en la región cayeron más de 1250 milímetros y solo más de 500 entre septiembre y noviembre.

En los últimos años las lluvias habían hecho subir la altura del agua de la laguna al punto que se levantó un terraplén de contención -una especie de barricada con la altura de un edificio de dos pisos- que, dijeron, iba a ser suficiente para proteger a la villa de cualquier crecida. Error.

Durante días había llovido intensamente en la cuenca superior. Y la noche del sábado 9 de noviembre llegó con una sudestada que hizo temblar a los vidrios de todas las casas.

1985 Evacuación Epecuen calle re

El agua no perdonó ni a vivos ni a muertos

Pasada la medianoche -no se sabe exactamente el momento porque el pueblo dormía- las defensas nos soportaron más la presión y el agua invadió toda la villa a un ritmo imposible de frenar, unos 30 centímetros por día, a partir de ese domingo 10 de noviembre.

Inundación 3

Los vecinos se despertaron con el agua hasta las rodillas, muebles y colchones flotando, toda una vida perdida en instantes. La vida y la muerte, porque una de las imágenes más recordadas son las de los féretros flotando cuando la inundación llegó al cementerio. Los bomberos y vecinos en lanchas y botes, rescataron los ataúdes, los enlazaron y los arriaron en fila india hacia Carhué, para darles un nuevo entierro.

1985 Evacuación Epecuen aérea rs

Un doloroso éxodo

“Se veían largas caravanas de familias enteras cargando muebles, ropa, colchones, perros, gatos, hijos, en fin su vida”, recuerda Partarrieu.

El tren, a pesar de que las vías apenas quedaron por encima del agua, sirvió en esas primeras horas para evacuar y/o traer ayuda. Obviamente se suspendieron las clases, y tanto las escuelas como los clubes se utilizaron para alojar a los que habían perdido todo.

ultimos trenes evacuando rs

EpecuenEvacNov-1985BomberoBaleiron-0006

Para tener una idea de la magnitud, ese 10 de noviembre desaparecieron de un día para otro 16 hoteles, 150 hospedajes, 50 comercios y centenares de viviendas.

En 1986, a modo de resarcimiento, la Provincia expropió la totalidad de la laguna y ofreció una indemnización por el 50% del valor fiscal de la propiedad, para pagar más adelante el resto, cosa que nunca ocurrió, resalta Partarrieu en su libro.

1985 EpecuenFRecalde-0010

Como el panorama hídrico no se revirtió, también en 1986 la laguna de Epecuén fue utilizada para descomprimir el Sistema de las Encadenadas, desagotando campos anegados aguas arriba y proteger a la ciudad de Guaminí. Así, la laguna duplicó su superficie.

Durante semanas -y meses, y años- el agua siguió entrando a Epecuén. El pico máximo se dio en 1994 cuando la villa quedó a 7 metros bajo el agua.

Primer día de inundaciones

Cuando las aguas bajan

El agua comenzó a retirarse lentamente a partir del año 2000, dejando al descubierto las ruinas salinizadas que actualmente son un sitio de interés turístico y fotográfico.

En 2010, para los 25 años de la inundación, en la ex Estación de Epecuén del FFCC Sarmiento se inauguró el Centro de interpretación y Museo de las Ruinas de Villa Lago Epecuén -dirigido por Partarrieu-, que mantiene la memoria de un lugar con mucha historia y ejemplos de supervivencia.

Inundacion 1