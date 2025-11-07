Paro sorpresivo de colectivos en el sur del conurbano

Un paro sorpresivo de colectivos afecta desde la madrugada de este viernes a miles de pasajeros de la zona sur del conurbano bonaerense.

Un paro sorpresivo de colectivos afecta desde la madrugada de este viernes a miles de pasajeros de la zona sur del conurbano bonaerense, luego de que nueve líneas interrumpieran sus servicios por tiempo indeterminado ante la falta de pago de salarios.

La medida involucra a las líneas 22, 148, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619, que recorren los partidos de Quilmes , Berazategui y Florencio Varela , y pertenecen en su mayoría al grupo MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes S.A.).

“Es por falta de pago de haberes”, señalaron desde la compañía, mientras que los choferes denunciaron que todavía no percibieron sus sueldos correspondientes al último mes. Desde la firma, a su vez, explicaron que las demoras se originan en la falta de transferencia de los subsidios estatales con los que se financia parte del sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En paralelo, la empresa El Nuevo Halcón S.A. -que también opera en Florencio Varela- confirmó la adhesión a la medida en reclamo de mejoras salariales. Situación similar atraviesan los trabajadores de San Juan Bautista, operadora de las líneas 383 y 500, que permanecen paralizadas desde la medianoche.

Embed Lamentamos informar que desde las 00:00 hs de este viernes 7 de Noviembre los conductores de #Linea148 no prestarán servicio por tiempo indeterminado. pic.twitter.com/9E1SFQMjo5 — El Nuevo Halcón SA (@elnuevohalcon) November 6, 2025

El conflicto generó importantes complicaciones para miles de usuarios, que se vieron obligados a buscar alternativas entre el tren Roca, otras líneas de colectivos o servicios de transporte por aplicación, con demoras, paradas colmadas y precios más altos.

Diálogo con autoridades

Hasta el momento, las empresas mantienen diálogo con el Ministerio de Trabajo bonaerense, aunque no se dictó aún la conciliación obligatoria ni se fijaron plazos para retomar los servicios.

La suspensión de los servicios expuso una vez más la fragilidad del sistema de transporte público en el AMBA, que depende en gran medida de los aportes del Estado nacional y provincial para sostener su funcionamiento cotidiano.