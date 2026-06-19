Artefacta 2026 confirma las primeras figuras de su Forum y refuerza su propuesta de negocios junto a Electronics & Home

A pocos días de su apertura, Artefacta 2026 continúa sumando novedades y consolidando una propuesta que combina exposición comercial, generación de negocios y contenidos especializados.

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La feria, que se realizará del 29 de junio al 1 de julio en el Pabellón Amarillo de La Rural, contará con alrededor de 4.000 metros cuadrados de exhibición dentro de una superficie total de 10.700 metros cuadrados compartida con Electronics & Home Argentina. Además, los organizadores estiman la asistencia de más de 10.000 visitantes durante los tres días de ambas ferias.

Organizada por Grupo Eletrolar y Azul Play, Artefacta se realizará en simultáneo con la sexta edición de Electronics & Home Argentina, el principal encuentro B2B del país para los sectores de tecnología, electrodomésticos y retail, que cada año reúne a compradores, distribuidores, cadenas comerciales y tomadores de decisión de todo el país.

Esta integración permitirá que fabricantes y proveedores del sector accedan desde su primera edición a una audiencia profesional consolidada, compuesta por tomadores de decisión que llegan a La Rural en busca de nuevos productos, alianzas comerciales y oportunidades de negocio.

Llega el Artefacta Forum

El lunes 29 de junio, a partir de las 16 horas, se llevará a cabo el Artefacta Forum en el Auditorio Principal del Pabellón Amarillo de La Rural. El encuentro fue concebido como un espacio para analizar el presente y el futuro de la industria a partir de tres ejes centrales: la visión de fabricantes y líderes del sector, la innovación y los nuevos hábitos de consumo, y las estrategias para el desarrollo del retail.

La agenda incluirá paneles de debate con representantes de entidades empresarias, cámaras sectoriales, fabricantes y funcionarios vinculados a la producción y el desarrollo industrial.

Panorama del sector

El primer panel reunirá a destacados referentes institucionales y empresariales para analizar la actualidad del mercado y las perspectivas de crecimiento de la industria.

Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y PyME de la Provincia de Buenos Aires; Ricardo Sorrentino, presidente de CAFYDMA y Presidente de Tegnomuebles; Pedro Reyna, vicepresidente de FAIMA, protesorero de CAFYDMA y director de Mobel Art; Roberto Fontenla, Presidente de Mobiliarios Fontenla, vicepresidente de CEMA, Director de Relaciones Institucionales de FECOBA y miembro del Consejo Asesor Empresarial del Observatorio PYME, de la Unión Industrial Argentina y de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires; Hugo Ricciuti, presidente de CEMA, socio gerente y CEO de Indelama S.R.L. y vicepresidente de la Fundación Robles; Tabita Giménez, jefa del Departamento de la Cadena Mueblera y Maderera del Ministerio de Industria de Misiones.

Las voces de la industria

El segundo panel estará integrado por empresarios y referentes de compañías protagonistas del sector.

Ya confirmaron su participación Javier Vázquez, presidente de Springwall y vicepresidente de CAFYDMA; Sebastián Daniele, gerente general de Limansky S.A. y de Limansky de Uruguay S.A.; Daniel Cwirenbaum, Presidente de Grupoa2; Gerardo Tabakman, director general - CEO de Fiplasto y Cuyoplacas.

Marcas líderes acompañan la primera edición

Artefacta continúa sumando empresas expositoras y consolidando una propuesta comercial que reúne a los principales jugadores del mercado. Ya confirmaron su participación Limansky, Racadafe, Fiplasto, Springwall, Gacela, Ricchezze, NAP, Arkimia, Muebles del Sur, Oriental, Kubiak, Latapy, M&F Distribuidora (Tramontina y Nadir), Color Living, Deseo Colchones, Inmacol, Zozzoli S.A. (MaxiKing Colchones y Sommiers y Muebles Máximo), Donnet Muebles, Adimex Sillas, Brox, Brinox, Durafort (MS Mármol Sintético) y Mosconi, Grupo Mundo, entre otras compañías vinculadas al equipamiento integral del hogar.

La exposición reunirá propuestas de muebles, colchones, decoración, iluminación, bazar, textiles para el hogar, blanquería, utensilios de cocina y accesorios, ofreciendo a fabricantes, distribuidores y compradores un espacio especialmente diseñado para impulsar negocios y generar nuevas oportunidades comerciales. Los organizadores estiman la asistencia de más de 10.000 visitantes durante los tres días de ambas ferias.

Con una convocatoria federal, la presencia de marcas líderes, un programa de contenidos especializados y una fuerte orientación a los negocios, Artefacta 2026 se prepara para convertirse en el nuevo punto de encuentro de la industria del hogar, el diseño y la decoración en Argentina.