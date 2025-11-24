Arranca en La Plata la Fiesta Provincial del Teatro

La ciudad de La Plata será desde mañana la sede de la 39ª Fiesta Provincial de Teatro, un encuentro que durante cinco días reunirá a lo mejor de la escena independiente bonaerense.

Organizada por el Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI), el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires , el Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de La Plata , la programación incluirá funciones gratuitas en distintos espacios culturales de la capital provincial.

Más de 130 artistas y 20 elencos participarán de esta edición, que reúne las obras seleccionadas en las etapas regionales y que representan a las 14 regiones culturales de la provincia. Las funciones se desplegarán en sedes como el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, la Comedia de la Provincia, el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha y el Distrito de Arte y Cultura.

El jurado estará integrado por las actrices y directoras Analía Fedra, Nadia Pais y Virginia Falcón, quienes definirán qué obras representarán a Buenos Aires en la próxima Fiesta Nacional del Teatro. El desmontaje de las producciones estará a cargo de Laura Torres.

Desde el Instituto Cultural destacaron que la Fiesta “reúne a las producciones independientes más destacadas de la Provincia” y promueve el intercambio, el encuentro y la circulación de la actividad teatral en el territorio. En la misma línea, la directora ejecutiva del CPTI, Aldana Illán, subrayó el esfuerzo para sostener el evento “en un contexto desafiante” y reivindicó el rol del teatro como herramienta para “construir comunidad, fortalecer el sentido de pertenencia y permitir la convivencia de identidades diversas”.

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta Provincial de Teatro busca reafirmar la potencia de la creación escénica independiente y celebrar la diversidad cultural bonaerense.

Qué obras se podrán ver mañana

A las 10.30 será el turno de Junco en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (Calle E/ 54 y 55), La Plata.

De qué trata: Obra de teatro de objetos tejidos en mimbre y junco, poema visual en escena situado en un litoral imaginario. Melodrama sin palabras sobre los paraísos amenazados y la belleza de lo simple.

junco.jpg

A las 16 llega Lo material se paga con plata y el amor con nada en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (Calle 10 E/54 y 55)

De qué trata: Una madre y su hijo, un secreto no tan secreto. Un vínculo más allá de la muerte. Algo que muchos nos llevamos a la tumba.

lo-material-se-paga-con-plata-y-el-amor-con-nada.jpg

A las 18, se podrá ver El Misterio de dar, La señora Schneider en la Sala A- Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha (Calle 50 E/ 6 y 7).

De qué trata: La señora Schneider es una mujer mayor, viuda, que no tiene con quien hablar, que habita una pequeña habitación cargada de recuerdos y donde, todavía, el alma de su marido parece no haber querido dejarla sola. O, al menos ella, necesita tanto a ese hombre que lo reconstruye en su mente. De pronto un día vive una experiencia que será para ella una aventura. La señora Schneider, una mujer contradictoria y al mismo tiempo compasiva.

el-misterio-de-dar-la-senora-schneider.jpeg

Para cerrar a las 21 será el momento de La extraña drama en Distrito de Arte y Cultura (Calle 46 E/19 y 20).

De qué trata: Espectáculo de circo contemporáneo biodramático y apasionado. Aéreo, sensible y absurdo. Una telenovela argentina de los años 80, una abuela que nunca lloró, algunas reseñas de Ursula Le Guin, un concierto de Celine Dion, tu pena compartida, una acróbata aérea y algunos recuerdos de la infancia. Una mujer. Una nena. Una pieza exagerada, elegante, íntima y ridícula. Esta obra fusiona el humor y la emoción, abarcando tanto lo trágico como lo cómico, invitando al público a reír y a llorar juntos.