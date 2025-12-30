Arde Morón: protesta de empleados municipales por falta de pago de horas extras

La falta del pago de horas extras ya trabajadas a empleados municipales de Morón derivó en una fuerte protesta, que incluyó la quema de neumáticos en diversas dependencias de la comuna, principalmente en el área de Servicios Públicos . El reclamo llegó incluso al Concejo Deliberante , que suspendió la sesión “por seguridad”.

Según informó Primer Plano Online , pese a que el Sindicato de Trabajadores Municipales comunicó que este martes iba a realizar el correspondiente reclamo a las autoridades, las bases se rebelaron y decidieron no esperar para hacer saber su malestar.

Es el mismo reclamo que se conoció a principios de mes, con el dinero correspondiente a labores prestadas en octubre pasado.

“Ante la falta de pago de las horas extras efectivamente realizadas durante el mes de noviembre de 2025, informamos que el sindicato efectuará el día 30/12/2025 el reclamo formal ante las autoridades municipales exigiendo su pago inmediato”, precisaron desde el gremio en una comunicación interna.

Además, la organización sindical informó que hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo bonaerense. Por lo pronto está declarado el “estado de alerta y asamblea permanente hasta que se paguen las horas extras”.

En enero

Según trascendió desde fuentes del municipio, esos montos adeudados se estarían cancelando en los primeros días de enero, aunque es dinero con el que la mayoría de los trabajadores contaban para pasar la festividad de Fin de Año.

La situación se da en un contexto de fuerte crisis económica en el Municipio, con deudas acumuladas desde hace meses con sus proveedores y una reciente determinación del intendente de postergar el pago de su propio sueldo y el de sus funcionarios para priorizar el pago de sueldo y medio aguinaldo a trabajadores municipales.

Suspensión

En tanto, se suspendió la sesión del Concejo Deliberante de la localidad, en la que se iba a debatir el Presupuesto 2026. La decisión fue tomada por la titular del cuerpo, Sibila Botti, y responde a la “falta de garantías de seguridad” tanto para los empleados de la institución como para los concejales que debían discutir el proyecto.

“El Concejo Deliberante expresa su comprensión con la situación de los trabajadores municipales y con la legitimidad de sus reclamos laborales, que deben ser atendidos por los canales correspondientes. Al mismo tiempo, rechaza de manera categórica cualquier forma de violencia o hecho que ponga en riesgo la integridad física de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”, expresó el HCD en un comunicado.

Destrozos

El reclamo, que incluyó quema de cubiertas en dependencias como el área de Servicios Públicos y corte de calles en el centro del distrito, también irrumpió en el recinto, en donde se produjeron daños y destrozos, además de agresiones a trabajadores de la casa.

“Es un desastre todo. Aún no podemos evaluar los daños”, describieron desde la presidencia del Concejo Deliberante. Mientras tanto, los trabajadores entraron al recinto al grito de “pagá los sueldos la puta que te parió”.

Fuente: Agencia DIB