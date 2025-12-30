martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025 - 09:18

Qué es un "dust devil", el fenómeno que se vio en Florencio Varela en plena ola de calor

Se trata de un remolino impactante y poco usual, pero que habitualmente no genera daños.

Por Agencia DIB
El remolino de polvo o dust devil que se formó en Florencio Varela.

Captura de video

En las últimas horas se viralizó un video en el que se ve un remolino de polvo, que semeja la cola de un tornado, mientras se pasea a sus anchas por una calle de la localidad de Dante Ardigó, en Florencio Varela. Afortunadamente no hubo daños físicos ni materiales, pero llamó la atención de quienes estuvieron allí y también de los que vieron las filmaciones.

El fenómeno es conocido técnicamente por su denominación en inglés, dust devil (literalmente, diablo de polvo). Consiste en un torbellino de aire fuerte, bien formado y relativamente de corta duración que aparece cuando hace mucho calor.

A diferencia de un tornado, el dust devil se forma bajo cielos despejados y no está asociado a tormentas eléctricas.

Condiciones

De acuerdo con expertos, el fenómeno se crea cuando el sol calienta intensamente una superficie plana y seca (como asfalto, arena o tierra).

Entonces, el aire que está justo encima del suelo se calienta rápidamente y sube con fuerza. Si hay una ligera variación en el viento, ese aire que sube comienza a girar. Y finalmente, el remolino se vuelve visible cuando succiona el polvo y la arena del suelo, dándole esa forma de "columna" o "embudo".

Pequeños e ¿inofensivos?

Los dust devils suelen ser pequeños (menos de un metro de ancho), pero algunos pueden alcanzar los 10 metros de diámetro y hasta 1.000 metros de altura. Generalmente son inofensivos, aunque los más grandes pueden alcanzar velocidades de viento de hasta 100 kilómetros por hora, suficientes para volar objetos livianos o dañar estructuras pequeñas.

Duran apenas unos minutos, ya que se disipan rápidamente cuando el aire caliente deja de alimentar el remolino.

El episodio en Florencio Varela, ocurrido este lunes por la tarde, se da en un contexto de suba de temperaturas que continuará al menos hasta el cierre del año.

Fuente: Agencia DIB

