martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025 - 18:10

¿Cuántos vehículos hay en la Argentina? ¿Y cuántos son eléctricos?

La relación entre los argentinos y sus vehículos es muy cercana, ya que somos un país “fierrero”, aunque todavía aferrado a las tradiciones: los autos eléctricos apenas son el 0,012% del total.

Por Gabriel Esteban González
Entre vehículos y motocicletas, actualmente en Argentina hay entre 23 y 24 millones de unidades.

Entre vehículos y motocicletas, actualmente en Argentina hay entre 23 y 24 millones de unidades.

Según los últimos datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en nuestro país circulan unos 15,3 millones de vehículos, es decir, uno cada 3 habitantes.

Más noticias
El Bestune T77. 

Asignan el cupo de autos híbridos y eléctricos para 2026
Salir a la ruta en un auto eléctrico puede ser una odisea

A la playa en un auto eléctrico: cómo cargar en las rutas a la Costa Atlántica

De ellos, el 82% son automóviles, seguidos por utilitarios livianos, y en menor cantidad, camiones y ómnibus. Casi el 50% de este parque automotor se concentra en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Asimismo, el número de motocicletas registradas oscila entre los 8 y 9 millones.

Los vehículos argentinos bajo la lupa

* En nuestro país hay aproximadamente 1 vehículo cada 3 personas. Es uno de los índices más altos de la región (en Brasil hay uno cada 4,6 habitantes) pero lejos de los Estados Unidos (casi un auto por persona).

* Cerca del 13% del parque automotor total utiliza GNC, una particularidad muy fuerte del mercado argentino.

* Aunque vienen creciendo, los híbridos y eléctricos todavía representan menos del 1% del total de la flota circulante.

* Se estima que de los 15,3 millones de vehículos del país, entre 1.500 y 2.000 son 100% eléctricos (el 0,012%), es decir, uno cada 8.500.

* Los híbridos -sumando convencionales y enchufables- son los que más crecen: alrededor de 38.000 unidades (el 0,25% del parque total), es decir, uno cada 400 vehículos.

* El total de vehículos electrificados -eléctricos e híbridos- ronda los 40.000 (el 0,26%).

* En este rubro Brasil nos saca ventaja, porque casi el 2% son electrificados. Y ni qué hablar de Noruega, donde el 80% del parque circulante ya es eléctrico.

* Casi el 35% de los eléctricos e híbridos están radicados en la Provincia de Buenos Aires, unos 14 mil, según datos de AFAC. La mayoría se encuentran en municipios del Conurbano (como San Isidro, Vicente López o Tigre) y en la ciudad de La Plata, donde existe una mayor infraestructura de carga y beneficios fiscales.

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

Asignan el cupo de autos híbridos y eléctricos para 2026

A la playa en un auto eléctrico: cómo cargar en las rutas a la Costa Atlántica

Edición 1108 - Semana del 25 al 31 de diciembre

Un apagón masivo dejó a los taxis autónomos parados en la calle

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un joven murió en un siniestro vial sobre la ruta 2, a la altura de Lezama.

Muerte en la ruta 2: un auto impactó contra un carro remolcado a la altura de Lezama