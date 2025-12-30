¿Cuántos vehículos hay en la Argentina? ¿Y cuántos son eléctricos?

Entre vehículos y motocicletas, actualmente en Argentina hay entre 23 y 24 millones de unidades.

Según los últimos datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) en nuestro país circulan unos 15,3 millones de vehículos , es decir, uno cada 3 habitantes.

De ellos, el 82% son automóviles, seguidos por utilitarios livianos, y en menor cantidad, camiones y ómnibus. Casi el 50% de este parque automotor se concentra en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Asimismo, el número de motocicletas registradas oscila entre los 8 y 9 millones.

* En nuestro país hay aproximadamente 1 vehículo cada 3 personas. Es uno de los índices más altos de la región (en Brasil hay uno cada 4,6 habitantes) pero lejos de los Estados Unidos (casi un auto por persona).

* Cerca del 13% del parque automotor total utiliza GNC , una particularidad muy fuerte del mercado argentino.

* Aunque vienen creciendo, los híbridos y eléctricos todavía representan menos del 1% del total de la flota circulante.

* Se estima que de los 15,3 millones de vehículos del país, entre 1.500 y 2.000 son 100% eléctricos (el 0,012%), es decir, uno cada 8.500.

* Los híbridos -sumando convencionales y enchufables- son los que más crecen: alrededor de 38.000 unidades (el 0,25% del parque total), es decir, uno cada 400 vehículos.

* El total de vehículos electrificados -eléctricos e híbridos- ronda los 40.000 (el 0,26%).

* En este rubro Brasil nos saca ventaja, porque casi el 2% son electrificados. Y ni qué hablar de Noruega, donde el 80% del parque circulante ya es eléctrico.

* Casi el 35% de los eléctricos e híbridos están radicados en la Provincia de Buenos Aires, unos 14 mil, según datos de AFAC. La mayoría se encuentran en municipios del Conurbano (como San Isidro, Vicente López o Tigre) y en la ciudad de La Plata, donde existe una mayor infraestructura de carga y beneficios fiscales.

Fuente Agencia DIB