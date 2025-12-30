martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025 - 11:06

La Provincia abre los paradores gratuitos ReCreo en Miramar y Villa Gesell

Será este sábado 3 de enero. Se trata de dos espacios con servicios y propuestas gratuitas para todas las edades, que permanecerán abiertos todos los días, de 10 a 20 horas, hasta el 28 de febrero.

Por Agencia DIB
Los paradores ReCreo se mantendrán abiertos desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero.

Turismo PBA

Este fin de semana, Villa Gesell y Miramar verán la apertura de los paradores ReCreo, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Allí se brindarán servicios de playa gratuitos, como sanitarios, agua caliente, juegos para los chicos y espacios de recreación.

Así lo destacó la Provincia en un comunicado, donde se comenta además que los paradores son una iniciativa de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

Qué se puede encontrar

Los paradores ReCreo se mantendrán abiertos desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, en el horario de 10 a 20 horas en ambas ciudades balnearias. Habrá “espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses, que reflejan la identidad única de la Provincia Bonita Argentina, la P.B.A”, señala el texto.

Como cada año, los paradores “ofrecerán una agenda libre y gratuita con propuestas para todas las edades: clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y DJs”. “La programación incluye distintas opciones pensadas para disfrutar en familia”, se agrega.

La iniciativa “se consolida como una política pública que busca acercar experiencias gratuitas, inclusivas y accesibles a bonaerenses y turistas, impulsando el desarrollo local, la participación ciudadana y la promoción del turismo todo el año”.

Dónde

En Miramar, el parador estará ubicado en Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno “en una zona de amplios médanos y mar sereno, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre”. Conocida como la “Ciudad de los Niños”, Miramar combina amplias playas familiares con una intensa vida cultural.

Por su parte, en Villa Gesell estará sobre calle 113 y la playa, “un punto de encuentro tradicional para visitantes que eligen combinar descanso, cultura y propuestas de entretenimiento junto al mar”. Este municipio se destaca por su espíritu joven y su fuerte identidad costera. Sus diez kilómetros de playa, la oferta gastronómica, los paseos por el bosque y las ferias artesanales lo posicionan como uno de los destinos más elegidos del verano bonaerense.

Invitación a compartir

Tanto los paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell como las activaciones en distintas playas y en las fiestas populares bonaerenses representan “una invitación abierta a compartir, aprender y disfrutar de experiencias colectivas que fortalecen el sentido de comunidad y pertenencia, al mismo tiempo que impactan en la generación de empleo y la dinamización del sector”.

Para consultar la programación completa de verano, se puede ingresar en buenosaires.tur.ar o en las redes sociales @turismopba @recreopba (Instagram y Facebook).

