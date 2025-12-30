martes 30 de diciembre de 2025
Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el día después de año nuevo

En Navidad, el viernes 26 fue asueto, lo que permitió empalmar con el fin de semana. Pero ahora no ocurrirá lo mismo: el viernes 2 se trabaja normalmente.

El calendario de enero de este año, sin cambios.&nbsp;

El gobierno bonaerense había dispuesto día no laborable suplementario que permitió a sus trabajadores empalmar el feriado de navidad con el fin de semana, pero en el caso de las fiestas de fin de año, eso no se repetirá.

De ese modo, se armó un fin de semana extra largue por las fiestas, porque el feriado nacional del 25 se sumó el asueto del día previo y el viernes posterior, 26 de diciembre.

Pero al no agregarse una nueva resolución que haga no laborable el viernes no, la situación no será simétrica en fin de año: los agentes públicos descansará miércoles 31 -día de asueto- y jueves 1 -feriado nacional-, pero deberán volver al trabajo el viernes, antes de descansar el fin de semana.

La situación había generado cierta expectativa entre los empleados públicos que esperaban la posibilidad de una nueva resolución para declarar no laborable el 2 de enero, cosa que no sucedió.

