martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025 - 10:56

"INCAA bonaerense": promulgan la ley que busca fomentar el cine y atraer inversiones

El Gobierno de Axel Kicillof dio visto bueno a la propuesta aprobada en la Legislatura y ya trazó los lineamientos para su implementación.

Por Agencia DIB
Una sala de cine. 

El Gobierno bonaerense reglamentó este martes la Ley 15.607, que establece un régimen integral de fomento, promoción y regulación de la actividad audiovisual. La norma, conocida como “INCAA bonaerense”, crea un entramado institucional, financiero y normativo que busca fomentar el cine y atraer inversiones.

En concreto, la ley oficializada en el Boletín Oficial declara a la actividad audiovisual como actividad productiva de transformación, de interés público y cultural, y de valor estratégico, y la reconoce como parte del patrimonio cultural de la Provincia. El objetivo central es promover el desarrollo de la industria audiovisual, fomentar la producción de contenidos de calidad, y garantizar el acceso de la población a una oferta plural y diversa.

La norma define a la actividad audiovisual como una industria con capacidad de generar empleo y dinamizar la economía, al tiempo que garantiza el acceso a bienes culturales.

Establece un marco integral para el desarrollo del sector: en primer lugar, declara formalmente a la actividad audiovisual como industria productiva, garantizando tanto el acceso a la cultura como un motor de crecimiento económico. Además, incorpora una definición moderna y amplia de la industria, que abarca ficción, documental, animación, videojuegos y tecnologías inmersivas como la realidad virtual.

Las herramientas del INCAA bonaerense

Entre sus principales herramientas, la norma impulsada por Axel Kicillof propone un fondo de $675 millones, que se actualizará año a año por la ley de Presupuesto, en función de la variación del valor de entradas promedio de cine establecido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Además, apoyará a festivales regionales de cine bonaerenses ya que apunta a crear nuevas audiencias y promocionar las pantallas de exhibición. Otra clave es la creación de una red de salas de cine; es decir, buscará abrir nuevas vías de exhibición y distribución de films para los autores.

Finalmente, la iniciativa incorpora políticas para la preservación, conservación y difusión del patrimonio audiovisual provincial, con el objetivo de resguardar la memoria cultural y facilitar su acceso a la ciudadanía. Y apuntalará la plataforma Audiovisual BaFilma, ya que propone la creación de la herramienta con el objeto de promover las películas bonaerenses y digitalizar el catálogo de locaciones.

Fuente: Agencia DIB

