Bahiense del Norte: el fiscal cerró las investigaciones y Leandro Ginóbili va a juicio

El fiscal cerró la etapa investigativa y requirió a la Justicia de Garantías la citación a juicio de los imputados Leandro Javier Ginóbili y Laura Fabiana Soberón , en el marco de la causa en la que murieron trece personas y se registraron varios heridos de diversa gravedad en el Club Bahiense del Norte , en Bahía Blanca , durante un temporal el 16 de diciembre de 2023.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales , Ginóbili, como presidente del club, está imputado del delito de estrago culposo agravado por la muerte, y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas.

Por su parte, Soberón, quien se desempeñaba como responsable del área de Habilitaciones del municipio, está imputada en dos hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El lunes la fiscalía había clausurado la etapa de investigación que tiene como imputado al ingeniero Pablo Gustavo Ascolani , quien presentó informes favorables respecto de la estructura que se desmoronó ese 16 de diciembre.

Ascolani también está imputado de estrago culposo agravado por la muerte, y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

Algunas de las partes solicitaron la revisión de esa decisión ante el fiscal general Juan Pablo Fernández, para que se diligencien otras medidas de prueba, luego de lo cual el fiscal Cristian Aguilar podrá solicitar a la Justicia de Garantías que la causa se eleve a juicio.

Bahía Blanca: tres imputados

Como informó la agencia DIB, en noviembre la fiscalía imputó a Leandro Ginóbili, presidente del club, y a la funcionaria municipal. Hasta ese momento el único imputado era el ingeniero Ascolani, quien durante 2014 y 2016 realizó un informe favorable sobre la estructura del club.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, respecto de Ginóbili el fiscal Cristian Aguilar sostuvo que, por su condición de presidente de la institución, omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año frente a la emisión de dos alertas previos de color “naranja” por el Servicio Meteorológico Nacional y otro por el municipio de la ciudad a las 13. Además, conocía la falta de habilitación municipal y que estaba prohibido el desarrollo de actividades en los clubes (por el Código de Habilitaciones) mientras se encuentra en trámite la habilitación y no exista una aprobación definitiva.

La conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común, que ocasionó la muerte de trece personas; lesiones en otras de distinta gravedad; y, simultáneamente, colocó también en peligro de muerte a las personas que concurrieron al evento de patín.

En su declaración indagatoria, Ginóbili afirmó que no tenía conocimiento de que el club no podía funcionar, aunque sabía que no tenía habilitación y que nunca recibieron intimación municipal de ningún tipo. Respecto de las alertas meteorológicas brindadas, dijo que no estaba informado sobre algún peligro climático antes del evento de patín, ni por los medios de comunicación, ni por ninguna otra vía.

Sobre la actividad que realizó el también imputado ingeniero Pablo Ascolani para el club a pedido de las autoridades, Ginóbili afirmó que su tarea fue certificar la cantidad de metros que estaban construidos, pero no la seguridad de las instalaciones. Dijo que como presidente del club no tenía la obligación de constatar las condiciones estructurales porque el club ya venía funcionando hacía muchos años y nunca habían tenido problemas.

La declaración de la funcionaria municipal

Una semana antes que Ginóbili declaró la responsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad, Soberon, quien dijo que la norma que la fiscalía imputa como incumplida no se aplica, y que ella como titular de esa área no tenía obligación de prohibir el desarrollo de actividades.

Soberon quedó imputada por dos hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por permitir el desarrollo de actividades mientras el Código de Habilitaciones lo prohíbe y por no intimar al club por la entrega de la documentación faltante en el trámite de habilitación.

Tragedia en Bahiense del Norte

A raíz de un temporal de fuerte magnitud ocurrido entre el sábado 16 y la madrugada del domingo 17 de diciembre de 2023, se registraron 16 fallecidos en la provincia de Buenos Aires: trece en Bahía Blanca, tras desplomarse el techo del Club Bahiense del Norte cuando se celebraba una muestra de patín artístico.

La tragedia en Bahiense se dio cuando esa tarde-noche del sábado 16 de diciembre estaba por iniciarse el show de fin de año de la Escuela de Patín del club. Víctimas de la fatalidad fueron familiares y allegados de las patinadoras. Entre ellos se cuentan los matrimonios de Federico Luis Dúo (44) y María Laura Rodríguez (43) y de Luis Pérez y Juana Graciela Danszyt (67). También Rubén Baldi (45) y su hijo Benicio (5); Adriana María Contento (63); Juliana Baquero (51); Norma Nieto (61); Diego Carrasco; Bryan Ortega (27); Rosa Miguelina Figueroa (66) y Diego Cassati (45).

Fuente: Agencia DIB