martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025 - 08:50

Cuál es la mariposa celeste y blanca declarada Monumento Natural Provincial

Lo hizo el Gobierno bonaerense al reglamentar una ley sancionada por la Legislatura. Los detalles sobre la mariposa Bandera Argentina.

Por Agencia DIB
Mariposa Bandera Argentina

La mariposa Bandera Argentina ya es una especie con máxima protección legal en la provincia de Buenos Aires. El Ejecutivo reglamentó en el Boletín Oficial este martes una ley que la declaró Monumento Natural Provincial, una categoría que apunta no solo a preservar al insecto, sino también a proteger el ecosistema del que depende.

Tras más de 20 años de militancia ambiental, ese insecto cuyos colores remiten al pabellón nacional tiene ley propia de conservación que, entre otras cuestiones, prohíbe su caza como así también la alteración de su entorno natural.

El Ejecutivo, en tanto, deberá hacer estudios periódicos acerca del estado de la población y sobre las causas que ocasionan la disminución de la misma. Además, sumará campañas educativas y desarrollará mecanismos de colaboración con la población a fin de conservar los bosques nativos, lugar donde se hospeda.

Las poblaciones más relevantes desde el punto de vista demográfico se concentran en Punta Lara, la Isla Martín García y Punta Indio. De hecho, en este último distrito se realiza en cada febrero la “Fiesta de la Mariposa Bandera Argentina”.

Cómo es la mariposa Bandera Argentina

Como informó en su momento Agencia DIB, de color celeste y detalles en negro, la mariposa Bandera Argentina (Morpho episthropus argentinus) es muy llamativa y todo un símbolo de la región. Se la puede ver en verano y en el inicio del otoño.

Tiene como hospedador de sus orugas al Coronillo (Scutia buxifolia), un árbol nativo de la ecorregión Espinal, que se puede encontrar en los bosques de talares bonaerenses que se distribuyen desde el norte de la provincia hasta la zona de Mar del Plata.

De colores y tamaños distintos, se considera que en toda la Argentina hay más de 1.200 mariposas(sin contar las polillas). Muchas de estas se encuentran en la provincia y su reproducción depende exclusivamente de plantas nativas.

El ciclo de vida de las mariposas comienza con la desovación. Los huevos de mariposas, de entre 0,5 y 2 mm, tienen diversas formas y texturas y son depositados por ejemplares adultos en especies vegetales.

Las mariposas son de los grupos de insectos más importantes en el proceso de polinización para la reproducción vegetal. Asimismo, también son bioindicadores, ya que la merma de estas puede indicar cómo la flora nativa está siendo afectada por distintas actividades.

Fuente: Agencia DIB

