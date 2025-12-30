martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025 - 18:26

Muerte en la ruta 2: un auto impactó contra un carro remolcado a la altura de Lezama

Como consecuencia del siniestro falleció un joven de 24 años. Fue a la altura del kilómetro 143 de la ruta 2, en Lezama.

Por Agencia DIB
Un joven murió en un siniestro vial sobre la ruta 2, a la altura de Lezama.

Un joven murió como consecuencia de un siniestro vial que se produjo alrededor de las 23 del lunes en la autovía 2, a la altura de Lezama(kilómetro 143).

Un Ford Focus colisionó por alcance contra un carro remolcado por una camioneta Ford Ranger, causándole la muerte a Mario Michia, de 24 años, quien perdió la vida a raíz de las graves heridas sufridas. Otras dos personas que se movilizaban en el vehículo siniestrado -entre ellas el conductor- resultaron ilesas.

La causa se encuentra bajo investigación y la Fiscalía Nº 10, a cargo de Jonatan Robert, inició actuaciones judiciales caratuladas como “Homicidio Culposo”.

Otras dos víctimas en la ruta 2

El lunes de la semana pasada un hombre de 54 años y su hija de 17 murieron al chocar con su motocicleta contra un auto, también en la ruta 2. El rodado era conducido por Alberto Weinbender, quien viajaba junto a su hija, Bárbara Morena Weinbender, ambos con domicilio en el partido de Avellaneda. Por causas que aún se intentan establecer, la motocicleta Gilera Voge impactó desde atrás contra un auto Volkswagen Polo Classic a la altura del kilómetro 81 de la Autovía 2, en dirección a La Plata.

