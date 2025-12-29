lunes 29 de diciembre de 2025
Arde Buenos Aires: los cuidados frente a la ola de calor extremo con 40° de térmica

Con temperaturas de hasta 38 grados en la Provincia de Buenos Aires, el calor extremo obliga a cuidados imperiosos, sobre todo, en los grupos de riesgo.

Frente a la ola de calor extremo, se recomienda tomar mucha agua aunque no se tenga sed.

Frente a la ola de calor extremo, se recomienda tomar mucha agua aunque no se tenga sed.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes nuevos alertas por altas temperaturas, las que seguirán en ascenso hasta el miércoles 31. En la Provincia de Buenos Aires se alcanzarán registros superiores a los 38 grados en esta ola de calor extremo.

Se vienen tres días con temperaturas muy altas.

En el AMBA se esperan 35°, con sensación térmica de hasta 40°, en La Plata 33°, en San Nicolás 35°, en Bahía Blanca 36° y en Olavarría 38°. El SMN adelantó que martes y miércoles las temperaturas seguirán en ascenso.

Los niveles de alerta ante el calor extremo

Alerta amarilla

Establece un efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta naranja

Puede provocar un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Alerta roja

El calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Diez consejos frente a las altas temperaturas

Según el Ministerio de Salud de la Nación, hay que seguir las siguientes pautas:

* Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

* No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

* Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

* Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

* Evitar comidas muy abundantes.

* Ingerir verduras y frutas.

* Reducir la actividad física.

* Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

* Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

*Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

