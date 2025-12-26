El fin de año llega con la primera ola de calor de la temporada en Buenos Aires

El año 2025 se despedirá con una intensa ola de calor , según predicen los especialistas. Las temperaturas máximas en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) podrían alcanzar los 37º C , y en el interior bonaerense la situación será aún peor .

Según Meteored , después de un frente de tormentas que pasará este sábado por la noche por la provincia de Buenos Aires, a partir del lunes 29 el viento rotará hacia el norte .

Así, entre el lunes y el miércoles volverán a subir muy fuertemente las temperaturas, con mínimas en el AMBA entre 23 y 26 °C y máximas de 34 a 37 °C , en alza especialmente hacia el miércoles 31.

Mientras tanto, en el interior bonaerense los pronósticos son más elevados. En Bolívar , el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para el 31 de diciembre una temperatura mínima de 20º C pero una máxima de 38º C , situación muy similar a la de Trenque Lauquen y otras ciudades. Tandil , por su parte, tendrá un clima muy particular, con una máxima de 34º pero una mínima de apenas 15º C .

En la costa, sin embargo, la situación no es tan tremenda: para el día de Fin de Año se prevén 15º C / 30º C en Mar del Plata y 20º C / 28º C en Necochea.

La primera

En tanto, si se cumplen las previsiones, se estará determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires. El criterio para que haya tal ola corresponde a al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo con los umbrales establecidos por el SMN.

Eso sí: el 1º de enero se prevé que las temperaturas bajen de forma notable, de forma que la ola de calor, por violenta que sea, solo duraría tres días.

Fuente: Agencia DIB