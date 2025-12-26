El fin de año llega con la primera ola de calor de la temporada en Buenos Aires

El año 2025 se despedirá con una intensa ola de calor, según predicen los especialistas. Las temperaturas máximas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían alcanzar los 37º C, y en el interior bonaerense la situación será aún peor.
Según Meteored, después de un frente de tormentas que pasará este sábado por la noche por la provincia de Buenos Aires, a partir del lunes 29 el viento rotará hacia el norte.
Así, entre el lunes y el miércoles volverán a subir muy fuertemente las temperaturas, con mínimas en el AMBA entre 23 y 26 °C y máximas de 34 a 37 °C, en alza especialmente hacia el miércoles 31.
En el interior
Mientras tanto, en el interior bonaerense los pronósticos son más elevados. En Bolívar, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para el 31 de diciembre una temperatura mínima de 20º C pero una máxima de 38º C, situación muy similar a la de Trenque Lauquen y otras ciudades. Tandil, por su parte, tendrá un clima muy particular, con una máxima de 34º pero una mínima de apenas 15º C.
En la costa, sin embargo, la situación no es tan tremenda: para el día de Fin de Año se prevén 15º C / 30º C en Mar del Plata y 20º C / 28º C en Necochea.
La primera
En tanto, si se cumplen las previsiones, se estará determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires. El criterio para que haya tal ola corresponde a al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo con los umbrales establecidos por el SMN.
Eso sí: el 1º de enero se prevé que las temperaturas bajen de forma notable, de forma que la ola de calor, por violenta que sea, solo duraría tres días.
Fuente: Agencia DIB