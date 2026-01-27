martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026 - 09:15

ANMAT prohibió la venta y el uso de la pomada Mentisan, un clásico contra resfríos y dolores de cabeza

Las autoridades afirmaron que “se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración” de este producto, por lo que podría representar “un riesgo para la salud”.

Por Agencia DIB
El Mentisan se ofrece por muchas vías, incluso Mercado Libre.

ML

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, distribución y comercialización de una pomada mentolada reconocida en el país por sus efectos contra varias dolencias y enfermedades. Se trata del ungüento Mentisan, de industria boliviana. Según la ANMAT, se trata de un medicamento no registrado del que “se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración”, por lo que podría representar “un riesgo para la salud”.

La ANMAT prohibió un desinfectante para piletas. 

En plena ola de calor, la ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

La Anmat dispuso la baja de habilitación de 54 droguerías en todo el país

En la Disposición 128/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la ANMAT comunicó que la Dirección de Gestión de Información Técnica no constató carpeta de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de dicho producto.

mentisan

Multitud de usos

Según el texto de la disposición, Mentisan se presenta como “un remedio contra resfrío, catarros, irritaciones de la piel, heridas leves, concusiones, cortaduras, picaduras de insectos y para labios rajados, inhalante. Alivia los dolores reumático, neurálgico y el dolor de cabeza. No es tóxico. Industria Boliviana”.

“Corresponde clasificarlo como un medicamento sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina, respecto del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes”, se destaca en el texto.

Por esos motivos, el Servicio de Fiscalización de Cadena de Distribución de la ANMAT sugirió “prohibir el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de los lotes y presentaciones” del producto hasta tanto obtenga las correspondientes autorizaciones, lo que fue finalmente dispuesto por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.

Fuente: Agencia DIB

