viernes 27 de febrero de 2026
27 de febrero de 2026 - 08:47

La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas

Se trata de “Verrugol”, elaborado por Laboratorio Fiorano. La medida se tomó por tratarse de un medicamento que no cuenta con el registro sanitario correspondiente.

Por Agencia DIB
La ANMAT prohibió un producto para tratar verrugas y callos.

La ANMAT prohibió un producto para tratar verrugas y callos.

Facebook Verrugol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la comercialización de un medicamento llamado Verrugol, indicado para la eliminación de callos y verrugas, en virtud de que no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales.

Más noticias
El edificio de la Anmat.

La Anmat inhabilitó más de 60 droguerías y laboratorios
Un aceite de oliva.

La Anmat prohibió un aceite de oliva que simulaba ser de una reconocida marca

La identificación completa de la especialidad medicinal es “VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)”, y es comercializado por la firma Laboratorio Fiorano, de Claudio Gambino.

De acuerdo a la disposición de la ANMAT 802/2026, el producto fue prohibido porque “no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional”.

Por otro lado, tampoco se encuentra codificado en la Farmacopea argentina, dado que no figura en el Anexo de la Disposición ANMAT 8417/2016.

verrugol

Higiene y cosméticos

La firma Laboratorio Fiorano, con sede en el partido bonaerense de Avellaneda, se encuentra habilitada por la ANMAT para elaborar productos de farmacopea y de higiene personal, cosméticos y perfumes, pero no para la elaboración y comercialización de especialidades medicinales.

De ese modo, “con el objetivo de proteger a la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios, ANMAT dispuso la prohibición del producto en cuestión hasta tanto obtenga las autorizaciones correspondientes”, cierra el comunicado del organismo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La Anmat inhabilitó más de 60 droguerías y laboratorios

La Anmat prohibió un aceite de oliva que simulaba ser de una reconocida marca

ATE se suma a docentes y judiciales y el paro del lunes 2 se sentirá con fuerza

El Gobierno anunció un pago extra en marzo para la Ayuda Escolar Anual

Pergamino: la Corte Bonaerense confirmó la cesantía de un delegado municipal de ATE

En la previa del paro de lunes, el gobierno convocó a la paritaria nacional docente

Bahía Blanca: piden 9 años de prisión para consejera escolar que denunció falsa violación

Horror en Caseros: creen que un hombre mató a su pareja, a su hijo y luego se suicidó

Recategorización del Monotributo: ¿a quiénes alcanza y cómo se puede apelar?

Quini 6: marzo arranca con un pozo de $10.300 millones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las clases en el nivel inicial.

El Gobierno anunció un pago extra en marzo para la Ayuda Escolar Anual

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

Nación prorroga y amplía la emergencia agropecuaria en distritos bonaerenses