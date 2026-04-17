Amenazas en las escuelas: Educación distinguió conductas graves y dificultad para gestionar conflictos

Una de la pintadas que se difundieron en escuelas de toda Argentina e incluso en países limítrofes.

Imágenes de las amenazas en escuelas de todo el país, que se viralizaron a través de redes sociales. (X)

Las amenazas y pintadas sobre tiroteos y masacres que aparecieron en escuelas secundarias del país en los últimos días encendieron alarmas y preocupación en las instituciones educativas, las familias y la opinión pública en general.

Asociadas a un reto virtual , las leyendas en paredes y baños anunciando episodios masivos de violencia extrema, generaron temor, estupor y confusión en las comunidades educativas de decenas de escuelas, así como en las autoridades provinciales y municipales.

Este viernes, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE) emitió un comunicado en el que analizó y diferenció las problemáticas de violencia social que acontecieron esta semana en escuelas bonaerenses y explicó las líneas de acción que enviaron a directivos y docentes.

"Ante la situación generada por la aparición de pintadas y carteles intimidatorios en escuelas de distintos distritos y ante otros sucesos que afectaron la convivencia institucional , se envió un comunicado a todas las instituciones educativas del sistema bonaerense, a través de la Dirección de Inspección General, Jefaturas Regionales y Distritales, a fin de plantear orientaciones para su abordaje", indicaron desde la cartera que dirige Flavia Terigi .

En esa línea, precisaron que "el material fue remitido con el objetivo de acompañar a las comunidades educativas en un contexto de preocupación, para sostener la convivencia institucional y priorizar el cuidado de estudiantes, docentes, auxiliares, directivos y familias, y evitar la reproducción o viralización de los mensajes, con el fin de no amplificar el temor ni generar nuevos episodios".

En este sentido, la Terigi señaló: “Frente a situaciones que generan gran preocupación, es fundamental que las escuelas cuenten con orientaciones claras y actúen con serenidad, priorizando siempre el cuidado de la comunidad educativa”.

Además, agregó: “Es importante no amplificar estos hechos ni contribuir a su circulación. El trabajo conjunto entre escuelas y familias es clave para sostener la convivencia y acompañar a las y los estudiantes en este contexto”.

El texto puso énfasis en reforzar la importancia de sostener espacios de diálogo en cada institución, involucrando a toda la comunidad educativa, y promoviendo prácticas que fortalezcan los acuerdos de convivencia y el respeto mutuo.

Conductas graves y violencia naturalizada

Desde la cartera educativa bonaerense aseguraron que las acciones de intimidación fueron promovidas a través de redes sociales en las que participan los y las estudiantes. "A ellos les decimos que reproducir amenazas no es una broma ni una mera transgresión: se trata de una conducta grave que vulnera la convivencia institucional, produce un daño en las y los demás y puede ser objeto de investigación judicial", indicaron. Y añadieron: "Alentamos a quienes han producido las amenazas a reconocer su actuación y a generar acciones reparatorias".

En el texto, marcaron una diferencia entre las amenazas y la portación de armas dentro de las escuelas y su uso. "Es importante distinguir estas acciones de los conflictos interpersonales que se expresan en formas violentas, en peleas y enfrentamientos que en determinados episodios han incluido el uso de armas. Esta semana también sucedieron actos de esta clase, y son muy graves, porque tienen la potencialidad de producir un daño a la integridad física de las personas", recalcaron. "La agresión física no puede ser la respuesta naturalizada ante situaciones de conflicto. Las escuelas son lugares donde retomar el diálogo y restablecer la convivencia, donde afrontar los conflictos mediante la conversación y donde aprender formas de actuación en las que prime el cuidado mutuo", subrayaron los especialistas de la cartera educativa bonaerense.

celulares docente La restricción del uso de celulares y pantallas en las aulas, en debate.

Entornos virtuales peligrosos

Antes los acontecimientos de la última semana y el ataque ocurrido en la localidad santafesina de San Cristóbal a fines de marzo, el área educativa bonaerense advirtió sobre la "peligrosidad" de la existencia de una comunidad digital dedicada a la exaltación de ataques de esta clase, por lo que "se lleva adelante un monitoreo por parte del Ministerio de Seguridad y las Fiscalías, con la colaboración de nuestra Dirección General y de las instituciones educativas cuando corresponde".

En esa línea, indicaron que se trabajó "en una reunión específica" con la participación del Ministerio de Seguridad, para que "estemos advertidos y realicemos las intervenciones que son propias de nuestras respectivas competencias".

El comunicado resaltó que "el sistema educativo bonaerense cuenta con herramientas, equipos y guías para actuar ante estas situaciones que son de muy distinto orden, priorizando siempre el cuidado colectivo, la continuidad pedagógica y el aprendizaje de formas responsables de participar en la vida en común".

Recomendaciones

Ante la aparición de mensajes conteniendo amenazas en instituciones educativas, la DGCyE de la provincia de Buenos Aires dio una serie de pautas inmediatas de acción:

Estudiantes, docentes, auxiliares: dar aviso a las autoridades escolares, mantener la calma y colaborar en lo que se les indique.

dar aviso a las autoridades escolares, mantener la calma y colaborar en lo que se les indique. Autoridades escolares: d ar intervención a los equipos de inspección para que les orienten sobre los pasos a seguir.

ar intervención a los equipos de inspección para que les orienten sobre los pasos a seguir. Generar rápidamente situaciones de conversación entre estudiantes, familias y docentes que permitan fortalecer los acuerdos institucionales de convivencia.

Fuente: Agencia DIB