martes 28 de abril de 2026
28 de abril de 2026 - 08:20

Amenazas en escuelas: la Provincia apunta a una "estructura delictiva"

Los ministros de Justicia y Seguridad presentaron una denuncia para que se investigue a la supuesta organización detrás de 600 amenazas.

Por Agencia DIB
El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, junto a Kicillof.
El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, junto a Kicillof.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires creen que las más de 600 amenazas registradas en escuelas de distintos puntos del territorio fueron organizadas por una “estructura delictiva”, y frente a ello presentaron una denuncia en la Justicia para que se identifique a los responsables.

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En medio de la ola de amenazas que sacudieron días atrás a varios establecimientos escolares y llevó a presentar un plan de acción, el Ministerio de Justicia y DDHH, Juan Martín Mena, el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, en articulación con el ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, presentaron una denuncia ante la Procuración General bonaerense.

Además, solicitaron la apertura de una investigación para identificar a los responsables de la organización, promoción e instigación de las múltiples amenazas que a lo largo de los últimos días tuvieron lugar en más de 600 escuelas bonaerenses.

Los funcionarios aclararon que la múltiples denuncias registradas en establecimiento educativos ya están siendo investigadas en los distintos Departamentos Judiciales, de modo que su presentación apunta a “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.

La denuncia, formulada desde una perspectiva de niñez, tomó como elemento de contexto principal al ataque en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, del pasado 30 de marzo. A partir de este hito trágico comenzaron a registrarse de manera creciente amenazas en escuelas de nuestra Provincia y del país en su totalidad, fenómeno que escaló exponencialmente.

Fuente: Agencia DIB

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