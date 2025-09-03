Amenaza de bomba en el Hospital de Lincoln: evacuaron a pacientes y personal

Amenaza de bomba en el Hospital Municipal Rubén O. Miravalle de Lincoln﻿.

El Hospital Municipal Rubén O. Miravalle de Lincoln tuvo que ser evacuado este miércoles tras una amenaza de bomba. “Esta mañana recibimos la desagradable noticia de una amenaza de bomba en el hospital. El hecho puso en vilo a todo el sistema de salud y activó de inmediato el protocolo de evacuación”, señaló el intendente Salvador Serenal.

De acuerdo con lo informado, los pacientes internados fueron derivados a otros centros de salud de la región, mientras que personal de Prevención Ciudadana, Defensa Civil y Bomberos trabajó en el lugar para garantizar la seguridad.

“Estas acciones desvían la atención de los profesionales y ponen en riesgo la vida de los pacientes. Ya hemos realizado la denuncia correspondiente ante la Justicia para rastrear el origen de la amenaza y dar con los responsables”, advirtió el jefe comunal.

Tras una inspección, se confirmó que no había elementos sospechosos y que la amenaza resultó ser una falsa alarma. Con el correr de las horas, se fue recuperando el funcionamiento habitual. (DIB) GML

