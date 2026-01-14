Alerta por riesgo extremo de exposiciónal sol por los altos niveles de radiación ultravioleta

De acuerdo a un reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , gran parte del país registra niveles de radiación ultravioleta (UV) muy peligrosos para la salud, por lo que es necesario tener en cuenta qué significa este índice, cómo afecta a los seres humanos y qué actividades hay que evitar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe que la exposición prolongada a los rayos UV puede provocar cáncer de piel , afecciones oculares como cataratas , envejecimiento prematuro y debilitamiento del sistema inmunitario. Además, estos daños son acumulativos.

La radiación solar ultravioleta (UV) se calcula a través de una fórmula que configura una escala de peligrosidad a la exposición solar. Si el número es mayor a 6 el riesgo es alto y, de 11 en adelante, extremo.

Los mapas muestran el estado del índice solar ultravioleta (ISUV) correspondiente al mediodía solar. Para ello se emplea el pronóstico de la columna total de ozono en cada sitio. El ISUVn incorpora además el pronóstico de la nubosidad.

índice UV

El ISUV - ISUVn brinda información estimativa del riesgo por sobrexposición al Sol, con valores y calificaciones correlacionados, entre el tiempo mínimo de exposición a los rayos solares para producir enrojecimiento de la piel descubierta sin protección y el tipo de piel.

UV índice

Como se aprecia en el mapa, y de acuerdo a la tabla, en todo el país el riesgo de exposición al sol por la radiación UV es muy alto y extremo. Además, por las relación entre las variables, se aconseja estar no más de una hora al sol directo.

UV indice 2

Para piel más clara, el riesgo ante exposición al sol es mayor, y para piel más oscura, el riesgo es menor. En Argentina se tienen en cuenta los tipos de piel en el rango más sensible: el Tipo I (Céltica) y el Tipo IV (Mediterránea).

UV pieles

Recomendaciones

Ante la gravedad que respresenta la exposición al sol prolongada en estos días de verano, el SMN elaboró con especialistas de la cartera sanitaria una serie de recomendaciones y reglas prácticas para quienes realicen actividades al aire libre, durante varias horas.

• Antes de los 20 años de edad se acumula el 80% del daño producido en la piel por la excesiva exposición a los rayos del sol, por lo que es fundamental resguardar la salud de niños y jóvenes.

• El cáncer de piel se desarrolla con años de acumulación de sol intenso sobre la piel, por lo que es necesario reducir al máximo posible el tiempo de exposición sin protección.

• La protección de la radiación UV debe mantenerse todo el año, pero especialmente durante los meses cuyos nombres contienen la letra “R” (setiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril).

• La radiación solar es máxima en horas del mediodía solar: en Argentina el mediodía solar se produce típicamente alrededor de las 13.

• La temperatura es menor a la mañana que a la tarde, pero la intensidad de la radiación solar es simétrica alrededor del mediodía solar, es decir, es la misma a media mañana que a media tarde.

• La “Regla de la Sombra” no falla: si al caminar la sombra que se proyecta sobre el suelo es más corta que la altura del cuerpo el riesgo es alto, independientemente de la hora, de mañana o de tarde, por lo que hay que protegerse o avitar exponerse.

• Una capa de nubes no muy gruesa puede reducir la radiación visible (las sombras sobre el piso se tornan borrosas) e infrarroja (disminuye la sensación de calor) pero no reduce significativamente la radiación ultravioleta.

Fuente: Agencia DIB