Alerta naranja y amarilla por calor extremo: cuáles son los distritos bonaerenses con mayor riesgo

La ola de calor no da tregua en la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas de nivel naranja y amarillo por temperaturas extremas sobre nueve provincias argentinas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, a excepción de una franja costera, todo el territorio está afectado por la ola de calor.

alerta calor Los distritos que se encuentran bajo alerta naranja, con mayor riesgo de impacto del calor en la salud de las personas, son los del sudoeste y los de la franja que acompaña la circulación desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia la Costa Atlántica, por las rutas 2 y 29. En tanto, el resto del territorio bonaerense, centro y norte, estará afectado por una alerta amarilla.

Las marcas térmicas altas y en ascenso se mantienen desde el viernes de la semana pasada, por lo que la situación meteorológica que transita la provincia se enmarca en lo que se define como ola de calor.

Una ola de calor se define como un período de temperaturas extremadamente altas que persiste durante al menos tres días consecutivos y en forma simultánea, superando ciertos umbrales establecidos por el SMN. Estos umbrales son calculados a partir de datos históricos y se aplican a las temperaturas máximas y mínimas en una región específica.

Para evitar lo que se conoce como golpe de calor, se recomienda: Hidratate, tomá agua con mayor frecuencia (aun cuando no sientas sed). Procurá siempre consumir agua segura.

Evitá bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.

Incorporá frutas y verduras a tu alimentación y evitá las comidas abundantes.

Evitá realizar actividad física intensa.

