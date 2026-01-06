miércoles 07 de enero de 2026
6 de enero de 2026 - 21:18

Alerta amarilla por vientos fuertes sobre una amplia franja de la costa bonaerense

El área será afectada por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, preció el Servicio Meteorológico Nacional.

Por Ana Roche
La advertencia emitida apenas pasadas las 18 de este martes por el SMN indicó que los vientos afectarán una extensa franja que abarca desde Magdalena hasta Miramar, pasando por centros turísticos como San Clemente del Tuyú, Mar de las Pampas, Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata, entre otros.

Alerta viento

La alerta amarilla implica que podrían darse "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

De acuerdo al informe de la entidad, "el área será afectada por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h”. En tanto, “las intensidades más altas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata", detalló el parte del SMN.

Por otra parte, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN no descartó que se produzcan precipitaciones con el avance de las horas durante la jornada del jueves, con una probabilidad de lluvias del 70% entrada la tarde.

Durante el martes de Reyes Magos, los distritos del oeste y noroeste bonaerense estuvieron bajo alerta por tormentas de variada intensidad. El desplazamiento de la nubosidad irá llegando poco al poco al centro y este provincial, dando lugar a chaparrones de cara al fin de semana.

Fuente: Agencia DIB

