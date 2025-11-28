Victoria Villarruel dejó a Karina Milei plantada en un pasillo y desató otro round en la interna libertaria

La dura pelea entre el presidente Javier Milei y vice Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo hoy, a raíz de un episodio menor pero que da cuenta del voltaje del enfrentamiento.

Ocurrió que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , llegó a la cámara Alta para participar de la jura de los senadore que ganaron su banca en octubre y se dio cuenta de que no tenía un palco asignado. Debió esperar varios minutos -estaba con el ministro del Interior, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y Eduardo “Lule” Menem- hasta que se ajustó el protocolo y pudieron pasar.

Pudo parecer una especie de comedia de enredos, pero en la Casa Rosada hubo enojo y suspicacias, dada la relación de Villarruel con el presidente y su hermana. Karina Milei hizo trascender que la vicepresidenta quería impedirle el ingreso a la sesión, lo que parecía el preludio un escándalo institucional mucho mayor.

Finalmente, desde la presidencia del senado le hicieron un lugar a la comitiva de la Casa Rosada, pero al costo de desalojar a los invitados de Alejandro Ftizgerald, que juraba como0 nuevo secretario administrativo del cuerpo.

La trama detrás del gesto

¿Qué pasó en realidad? Quien recibió el encargo de avisar que la Secretaria General iba a estar presente fue Patricia Bullrich, que hoy juró como senadora. Bullrich le transmitió el pedido a Villarruel ayer, en la reunión que mantuvieron en al previa de la sesión. La vice habría dicho que Karina tenia que enviar un mail formal para avisar que estaría presente, el procedimiento habitual.

Desde la Presidencia enviaron a última hora del jueves el pedido del palco para representantes del Gobierno. Pero el problema era que ya habían sido cursadas las invitaciones y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), ya tenían asignado el palco central.

Por eso al llegar al Senado este viernes, Karina Milei se encontró con que no tenía lugar asignado.

"Ayer hubo un debate respecto a funcionarios, pedimos la entrada de miembros del Ejecutivo y nos parece que es total y razonable así como vinieron gobernadores", señaló Bullrich en un contacto con la prensa al final de la sesión.

"Ayer hubo un debate respecto a funcionarios, pedimos la entrada de miembros del Ejecutivo y nos parece que es total y razonable así como vinieron gobernadores", señaló Bullrich en un contacto con la prensa a la salida de la sesión. Villarruel la había crizado, un momento antes porque pidió la palabra pese a que en la reunión de labor se había acordado que no habría horadores.

Un mal debut

No fue el mejor debut en el rol parlametnaria para Bullrich, que sufrió un rotundo fracaso en su intento de imponer la cuerpo el nombramiento de la senadora electa Villaverde, pero no consiguió los votos necesarios y ahora está en duda que finalmente pueda jurar alguna vez.

