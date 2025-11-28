viernes 28 de noviembre de 2025
28 de noviembre de 2025 - 09:33

Oficializan el aumento para la luz en PBA desde diciembre: cómo impacta

A través de la Resolución 1118, el Ministerio de Infraestructura bonaerense autorizó los nuevos valores de los cuadros tarifarios.

Por Agencia DIB
Un operario haciendo mantenimiento en el servicio de luz.
Un operario haciendo mantenimiento en el servicio de luz.

El Gobierno de Axel Kicillof oficializó este viernes un incremento del 3,6% en las tarifas eléctricas para la provincia de Buenos Aires. El servicio público prestado por Edelap, EDEA, EDES, EDEN y las cooperativas eléctricas del interior impactará en promedio en unos $1.000 en las boletas de diciembre.

Más noticias
La tarifa de luz y gas en la mira. 

Luz y gas: el Gobierno cambia el esquema de subsidios a las tarifas y será un 2026 de subas
El momento en el que la disertante Lorena Diblasi comienza a apoyar objetos sobre el torso del hombre.

Polémica en el Congreso: un hombre mostró en vivo presuntos efectos "magnéticos" de la vacuna del Covid

Así lo estableció mediante la Resolución 1118/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde la Dirección Provincial de Energía indicó que el aumento “incluye el traslado de precios mayoristas definido por nación a partir de octubre y un ajuste del valor agregado de distribución (VAD)”.

En ese sentido, por ejemplo, un usuario residencial N1 (ingresos altos) con un consumo medio pasará de pagar $42.000 por mes a pagar $43.500 (incluye impuestos). Mientras que un usuario N2 (ingresos bajos) pagaba $25.800 por mes y ahora abonará $26.800.

El incremento, que se traslada inmediatamente a los cuadros tarifarios, se verá reflejado en los consumos del mes de noviembre y diciembre e impactará en las facturas que los usuarios recibirán entre diciembre y enero.

Según el texto oficial, los ajustes tarifarios deben reflejar los costos de energía, transporte y distribución, en línea con los contratos de concesión. En ese sentido, la Provincia incorporó en los nuevos cuadros las variaciones de los precios estacionales de la energía y la potencia, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), los costos de transporte y la reducción mensual de las bonificaciones aplicadas a los usuarios residenciales de Niveles 2 y 3.

Cabe recordar que paralelamente, el Gobierno nacional anunció este viernes que implementará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en toda la Argentina. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios -no se precisó cuánto- y pérdida de bonificaciones generalizada.

Desde el año que viene no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos) como es en la actualidad: solo existirán dos categorías de usuarios, quienes recibirán subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Luz y gas: el Gobierno cambia el esquema de subsidios a las tarifas y será un 2026 de subas

Polémica en el Congreso: un hombre mostró en vivo presuntos efectos "magnéticos" de la vacuna del Covid

Ahora sí: la Ruta 11, de San Clemente a Mar del Plata, será una autovía

Una empresa de Mar del Plata recibió el máximo galardón de la industria del software

La muerte de la periodista de Tres Arroyos: en medio del dolor, los primeros pasos de la Justicia

Moreno: detienen a tres policías por posibles torturas, vejaciones y abuso de autoridad en una comisaría

Pehuajó: indignación por una ola de vandalismo que se desató el fin de semana largo

"Chiqui Tapia botón": el canto que saltó de las canchas al recital de Andrés Calamaro

Crean por ley un "INCAA bonaerense" para fomentar el cine y atraer inversiones

El Senado designó a Flavia Terigi al frente de Educación bonaerense

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La tarifa de luz y gas en la mira. 

Luz y gas: el Gobierno cambia el esquema de subsidios a las tarifas y será un 2026 de subas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un operario haciendo mantenimiento en el servicio de luz.

Oficializan el aumento para la luz en PBA desde diciembre: cómo impacta