Oficializan el aumento para la luz en PBA desde diciembre: cómo impacta

El Gobierno de Axel Kicillof oficializó este viernes un incremento del 3,6% en las tarifas eléctricas para la provincia de Buenos Aires. El servicio público prestado por Edelap , EDEA, EDES, EDEN y las cooperativas eléctricas del interior impactará en promedio en unos $1.000 en las boletas de diciembre .

Así lo estableció mediante la Resolución 1118/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde la Dirección Provincial de Energía indicó que el aumento “incluye el traslado de precios mayoristas definido por nación a partir de octubre y un ajuste del valor agregado de distribución (VAD)”.

En ese sentido, por ejemplo, un usuario residencial N1 ( ingresos altos ) con un consumo medio pasará de pagar $42.000 por mes a pagar $43.500 (incluye impuestos). Mientras que un usuario N2 ( ingresos bajos ) pagaba $25.800 por mes y ahora abonará $26.800 .

El incremento, que se traslada inmediatamente a los cuadros tarifarios, se verá reflejado en los consumos del mes de noviembre y diciembre e impactará en las facturas que los usuarios recibirán entre diciembre y enero .

Según el texto oficial, los ajustes tarifarios deben reflejar los costos de energía, transporte y distribución, en línea con los contratos de concesión. En ese sentido, la Provincia incorporó en los nuevos cuadros las variaciones de los precios estacionales de la energía y la potencia, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), los costos de transporte y la reducción mensual de las bonificaciones aplicadas a los usuarios residenciales de Niveles 2 y 3.

Cabe recordar que paralelamente, el Gobierno nacional anunció este viernes que implementará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en toda la Argentina. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios -no se precisó cuánto- y pérdida de bonificaciones generalizada.

Desde el año que viene no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos) como es en la actualidad: solo existirán dos categorías de usuarios, quienes recibirán subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

Fuente: Agencia DIB