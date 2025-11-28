La UNLP recibió un correo electrónico con amenazas de "masacre": "No va a quedar uno solo vivo"

El momento en que los estudiantes evacúan una de las sedes de la Facultad de Artes de la UNLP.

Este viernes, a primera hora de la mañana, varias facultades y departamentos académicos de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ) recibieron un inquietante correo electrónico que llevaba como asunto “VOY A FUSILARLOS A TODOS” . El remitente, identificado como “Belcebu 764” , afirmó: “ Voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF (NdR: por el hecho similar ocurrido semanas atrás en la Universidad Nacional de Tres de Febrero)”. “No va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo” , aseguró el autor del email. Ante esto, la universidad decidió reforzar la guardia edilicia y hacer la denuncia correspondiente. La Facultad de Artes, en tanto, cerró sus sedes y suspendió sus actividades .

El texto fue enviado desde la dirección [email protected] a diferentes áreas de la universidad, como la Secretaría Privada de la UNLP, la Secretaría Académica, Ingreso, Posgrado, Extensión, Arte y Cultura, Salud, y hasta a Liliana Volpi, la directora de Personal, entre otras decenas de correos.

Allí, “Belcebu 764” afirma que fue “inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 ”, y ahora “voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF”.

Continúa: “ Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribillándolos y luego suicidarme pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa”.

El correo electrónico cierra: “Ya está todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”.

texto-comunicado-masacre-limpio El texto del correo electrónico con las amenazas.

La voz oficial

Voceros de la UNLP citados por el portal local 0221 indicaron que “la lista de destinatarios parece haber sido tomada al azar e incluye cuentas oficiales de distintas áreas académicas y administrativas de facultades y dependencias (con extensión unlp.edu.ar). Las autoridades de la UNLP reforzaron la presencia de guardia edilicia e hicieron la denuncia correspondiente a las autoridades policiales. En algunas dependencias se consideran acciones puntuales de protección preventiva".

También se agregó que "por la información que hemos logrado reunir hasta el momento, la misma situación de amenazas vía mail también se registró en al menos otras dos universidades en los últimos días".

Hasta el momento se sabe que solo la Facultad de Artes (FDA) decidió evacuar por completo sus sedes ubicadas a metros de Plaza Rocha y suspender todas las actividades por el día.

Red 764

El remitente del mensaje se identificaba bajo un alias vinculado a la denominada Red 764, un grupo que en los últimos dos meses apareció asociado a advertencias similares enviadas a otras instituciones educativas en Argentina, como la Universidad Nacional de Tres de Febrero (lo que está mencionado en el mensaje) y la Universidad Blas Pascal de Córdoba.

Según diversos informes policiales y análisis de ciberseguridad, la Red 764 opera principalmente en entornos digitalesa. Sus raíces se remontan a foros estadounidenses surgidos en 2020, donde convivían expresiones neonazis, estética satánica, discursos violentos y captación de menores a través de plataformas como Discord, Telegram, Roblox y foros.

Sin célula formal

En el extranjero ya hubo detenciones asociadas a personas que se reivindicaban como parte de 764 pero en nuestro país todavía no hay evidencia de una célula formal. Las investigaciones preliminares sostienen que las amenazas podrían provenir tanto de usuarios realmente vinculados a la red como de imitadores o simpatizantes aislados que buscan generar impacto, caos o reconocimiento anónimo.

El servidor de correo Atomic Mail, por otra parte, está centrado en la “privacidad” y la “seguridad” de los usuarios. Permite el envío de correos electrónicos encriptados, mensajes protegidos por contraseña y correos autodestructivos. Parece lógico que mensajes de estas características sean enviados a través de aplicaciones como éstas y no por otras más fáciles de rastrear como Gmail.

Fuente: Agencia DIB