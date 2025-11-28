viernes 28 de noviembre de 2025
28 de noviembre de 2025 - 10:39

Cerró una fábrica de muebles en Pacheco y despidieron a 40 empleados

El establecimiento argumentó para los despidos que el cierre responde a la caída de la demanda y la apertura de importaciones.

Por Agencia DIB
Los trabajadores despedidos de Color Living en Pacheco.

Como viene sucediendo con otras compañías que cerraron este año, el establecimiento bonaerense argumentó que la medida responde a la caída de la demanda y la apertura de importaciones, que impactaron en sus volúmenes de producción.

Con más de 40 años en el sector y una producción anual de 90.000 unidades, la firma mantendrá su actividad en su planta principal de Villa del Rosario, en Córdoba, donde trabajan aproximadamente 400 empleados. En Pacheco, se desempeñaban 40 trabajadores de los sectores de carpintería y costura, y todos fueron desvinculados.

El anuncio llega en un contexto de incertidumbre laboral para el sector manufacturero. Solo un día antes, la compañía Whirlpool confirmó también su cierre, lo que alimentó comparaciones entre ambos casos y la percepción de una tendencia a sustituir producción nacional por productos importados. Como informó Agencia DIB, solo en la localidad de Pilar cerraron varias empresas y despidieron en el año a unos 1500 trabajadores.

La caída el consumo masivo y el ingreso de productos importados, más allá de cierta estabilidad inflacionaria, volvieron a poner en escena el mercado laboral que, en la provincia de Buenos Aires, mostró despidos y suspensiones en empresas que buscan sortear la crisis.

Fuente: Agencia DIB

