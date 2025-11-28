Polémica en el Congreso: un hombre mostró en vivo presuntos efectos "magnéticos" de la vacuna del Covid

El momento en el que la disertante Lorena Diblasi comienza a apoyar objetos sobre el torso del hombre.

Este jueves tuvo lugar en la Cámara de Diputados del Congreso un panel denominado “¿Qué contienen realmente las vacunas ?” , por iniciativa de la legisladora chaqueña Marilú Quiroz (PRO). En el evento se vivió una escena insólita, que terminó viralizándose por su propia extrañeza: una biotecnóloga hizo subir a un hombre con el torso desnudo al escenario del auditorio para demostrar que la administración de dosis de la vacuna AstraZeneca le provocó que su piel quedara “imantada”.

La mujer, una científica del CONICET oriunda de Tucumán llamada Lorena Diblasi , sorprendió a todos los asistentes en medio del panel cuando deslizó varios objetos metálicos sobre la superficie del torso del hombre. Estos objetos quedaron adheridos durante varios segundos a la piel y luego cayeron al piso.

“Esto le provocó la vacuna. Esto a él no le sucedía esto. De esto no se habla. De esto se ríen a veces y yo quisiera saber acá qué dicen los médicos del Ministerio de Salud”, afirmó la científica.

“Esto, que nos expliquen qué es. ¿Esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro?”, se preguntó Diblasi.

“Anhelo compartido”

El episodio ocurrió durante la actividad que pretendió cuestionar la eficacia de las vacunas y que duró más de cinco horas. Allí, Quiroz deslizó: “Hoy estamos dando un puntapié inicial para avanzar en un anhelo compartido: la modificación de la obligatoriedad y compulsividad de la vacunación y la posibilidad de profundizar en qué se nos inoculó durante la pandemia”. RESALTAR

La legisladora, de hecho, presentó un proyecto de ley para modificar las leyes que regulan la vacunación.

Autismo y otros temas

La charla contó con la presencia de varias personalidades reconocidas por considerarse antivacunas y algunos participaron también como oradores.

Así, se expresaron el oftalmólogo Oscar Botta, miembro de Médicos por la Verdad, que disertó sobre “Vacunas de calendario y autismo”, y Viviana Lens, quien habló sobre “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”.

El encuentro se desarrolló en el Anexo de Diputados y fue autorizado por el presidente de la Cámara, Martín Menem, a pesar del pedido de varios legisladores que lo denunciaron como un evento de desinformación sanitaria.

Fuente: Agencia DIB