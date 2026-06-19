Actualizan normas ferroviarias y suman tecnologías para la operación de trenes

La Secretaría de Transporte de la Nación aprobó una serie de modificaciones al Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) del sistema ferroviario argentino, con el objetivo de incorporar nuevas tecnologías de comunicación , modernizar los procedimientos de maniobra y ampliar herramientas operativas destinadas a mejorar la seguridad y la eficiencia de los servicios ferroviarios de pasajeros y cargas.

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La medida se enmarca en la emergencia ferroviaria declarada por el Gobierno nacional y en el proceso de revisión integral de las normas de mantenimiento y seguridad que rigen el Sistema Ferroviario Nacional.

Entre los principales cambios, la resolución autoriza el uso de sistemas de radiocomunicación inalámbrica para la transmisión de instrucciones operativas en casos de señales ferroviarias descompuestas. Hasta ahora, estos procedimientos se realizaban principalmente mediante teléfonos integrados al sistema de señalamiento.

La nueva normativa establece que las comunicaciones realizadas por radio deberán quedar registradas mediante equipos de grabación homologados , que funcionen de manera independiente de los operadores y conserven los registros durante un período mínimo de cinco años. Además, todas las instrucciones vinculadas con la autorización para atravesar señales fuera de servicio deberán ser confirmadas y verificadas por ambas partes para garantizar la seguridad de la circulación.

Según los fundamentos de la resolución, la incorporación de estas tecnologías permitirá agilizar las operaciones ante contingencias, reducir tiempos de respuesta frente a emergencias y aprovechar sistemas modernos de comunicación que ya se encuentran implementados en distintos sectores de la red ferroviaria.

Otra de las novedades es la incorporación formal al reglamento de nuevos indicadores luminosos y semáforos de maniobra, especialmente diseñados para operaciones ferroviarias en playas de maniobras y estaciones. Estos dispositivos informarán a los conductores sobre la ruta habilitada y las condiciones de circulación, reduciendo la posibilidad de errores humanos durante las operaciones.

La reglamentación también fija velocidades máximas para las maniobras según el tipo de señalización utilizada y establece los procedimientos que deberán seguir operadores y conductores en cada caso.

Fuente: Agencia DIB