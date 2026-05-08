Zona fría: Diputados del radicalismo pidieron mantener el régimen en la provincia

Un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical bonaerense pidieron a través de una iniciativa parlamentaria la continuidad del régimen de zona fría en la provincia, que subsidia la factura de gas natural, luego de que un proyecto del gobierno nacional plantea un fuerte recorte en su alcance.

Fin de la Zona Fría: en qué municipios impactará la ley que impulsa Milei

El reclamo fue realizado por los diputados Diego Garciarena, Silvina Vaccarezza y Matías Cival e (de UCR + Cambio Federal) y pide que no se dé marcha atrás con el subsidio, que rebaja un promedio del 30% el costo de las facturas en distritos donde el clima obliga a un consumo alto, en resguardo de la economía de miles de familias y del acceso equitativo a un servicio esencial como el gas natural”.

El cambio que busca el gobierno consiste en acotar el alcance del régimen , de modo que en vez de comprender unas 94 ciudades de la provincia, como ocurre hoy, solo se aplique en entre 8 y 109 Patagones, Villarino, Puan, Tornquist, Saavedra, Dorrego, Pringles, Suárez y parte de Bahía Blanca, tal como informó DIB.

En la práctica significaría volver al formato inicial de la zona fría, que se creó en 2001, pero había sido ampliada en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, que llevó la cantidad de beneficiarios de 800.000 a 4.000.000. Ahora, el gobierno de Javier Milei argumenta que el costo es excesivo para el estado y que los distritos que se incluyeron en 2021 no tiene una situación climática que lo justifica.

Pero los diputados bonaerenses apuntaron justamente a que Nación tenga en cuenta las “particularidades climáticas, geográficas y sociales de los municipios bonaerenses actualmente alcanzados por el beneficio”.

Garciarena, Civale y Vacarezza defendieron la ampliación del régimen: porque “significó el reconocimiento de una realidad histórica: vastas regiones bonaerenses presentan condiciones climáticas que generan un consumo energético significativamente superior al promedio nacional, especialmente durante los meses de invierno”. Para los diputados, “las bajas temperaturas, la elevada humedad y los fuertes vientos característicos de gran parte del territorio provincial incrementan de manera estructural la necesidad de calefacción en los hogares”.

“La reducción o eliminación del beneficio para amplios sectores medios implicaría un fuerte impacto sobre la economía doméstica de miles de familias bonaerenses, especialmente en un contexto de deterioro del poder adquisitivo, aumento del costo de vida e incremento sostenido de las tarifas de servicios públicos”, indicaron los legisladores.

Fuente: Agencia DIB.