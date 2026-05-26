Intendentes bonaerenses realizarán un "frazadazo" frente al Senado contra el achicamiento de la zona fría

Intendentes, concejales y dirigentes de la quinta sección electoral -en la costa atlántica bonaerense- acordaron hoy realizar un “frazadazo” frente al Senado de la Nación para protestar contra la reducción del régimen de zona fría que subsidia el consumo de gas natural, el día en que se trate allí el proyecto de ley que ya recibió media sanción de diputados.

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La protesta, que podría sumar a representantes de otras zonas de la provincia que también serían excluidas del régimen -son el total 94 distritos-, forma parte de una serie de acciones para intentar frenar el proyecto que se evaluaron en una reunión realizada en el complejo Parque Bonito, en Villa Gesell.

Como viene contando DIB, la reducción de la zona fría, que ya fue aprobada en Diputados, implica aumentos de entre el 40% y el 100% en las facturas de gas que reciben 1,3 millones de usuarios de la provincia, que ya no serán subsidiados.

Tras la reunión, convocada por el intendente geselino, Gustavo Barrera, se difundió un documento que califica como “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista” la modificación del régimen y advierte que tendrá un impacto “catastrófico” en la economía de las familias de las zonas afectadas.

“El aumento golpearía a cada familia puertas adentro, pero también al almacén, al hotel, al club, al centro de jubilados, al comercio de barrio y a cada economía local”, señalaron en el documento consensuado.

El texto resalta que el esquema de Zona Fría “reconoce una realidad concreta” de la región, atravesada por bajas temperaturas, humedad y altos consumos de gas durante gran parte del año.

La convocatoria contó con la participación de dirigentes de General Pueyrredón, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea, entre otros distritos. Participaron la diputada nacional Jimena López, el exintendente de Mar del Plata Gustavo Pulti, entre otros.

En paralelo, el gobierno de Axel Kicillof estudia presentar una demanda contra la medida, bajo el argumento de que invade una jurisdicción provincial a la hora de fijar tarifas, pero eso no puede ocurrir hasta tanto el proyecto no se transforme en ley y sea promulgado por el Ejecutivo.