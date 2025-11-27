jueves 27 de noviembre de 2025
La Asesoría General de Gobierno realizó una capacitación en conducción de grupos de trabajo

Como destacó el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, estas instancias contribuyen tanto al desarrollo profesional del personal como al fortalecimiento institucional de la Asesoría.

Por Agencia DIB
Los participantes de la capacitación.

En línea con los objetivos del Plan Estratégico 2024-2027, la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó una nueva instancia de formación destinada a “fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión dentro del organismo”, según se informó.

La capacitación, denominada “Habilidades para la conducción de grupos de trabajo”, estuvo dirigida a relatores delegados, relatores adjuntos y relatores jefes del organismo.

La actividad fue organizada por la Unidad de Gestión y Coordinación con Delegaciones, a cargo de Sofía Peloso, y “estuvo orientada a brindar herramientas prácticas y conceptuales para la conducción de equipos en el ámbito administrativo-jurídico”.

Acompañamiento

El Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, acompañó el cierre de la capacitación junto al Asesor General de Gobierno Adjunto, Ignacio Grinberg, y los secretarios letrados.

Pérez Teruel subrayó “la relevancia de fortalecer las competencias de conducción dentro del Organismo, señalando que este tipo de instancias contribuye tanto al desarrollo profesional del personal como al fortalecimiento institucional de la Asesoría”.

Asimismo, se destacó que “la formación continua constituye un pilar central para la mejora de los procesos internos, la toma de decisiones y la calidad del asesoramiento jurídico”.

