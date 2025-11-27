La Asesoría General de Gobierno realizó una capacitación en conducción de grupos de trabajo

En línea con los objetivos del Plan Estratégico 2024-2027 , la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó una nueva instancia de formación destinada a “fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión dentro del organismo” , según se informó.

Salario mínimo: los empresarios ofrecieron una suba de $ 4.800 y ahora define Milei

La capacitación, denominada “Habilidades para la conducción de grupos de trabajo” , estuvo dirigida a relatores delegados, relatores adjuntos y relatores jefes del organismo.

La actividad fue organizada por la Unidad de Gestión y Coordinación con Delegaciones, a cargo de Sofía Peloso , y “estuvo orientada a brindar herramientas prácticas y conceptuales para la conducción de equipos en el ámbito administrativo-jurídico”.

El Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel , acompañó el cierre de la capacitación junto al Asesor General de Gobierno Adjunto, Ignacio Grinberg , y los secretarios letrados.

Pérez Teruel subrayó “la relevancia de fortalecer las competencias de conducción dentro del Organismo, señalando que este tipo de instancias contribuye tanto al desarrollo profesional del personal como al fortalecimiento institucional de la Asesoría”.

Asimismo, se destacó que “la formación continua constituye un pilar central para la mejora de los procesos internos, la toma de decisiones y la calidad del asesoramiento jurídico”.